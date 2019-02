Chantal Pilon se lance en politique fédérale

Elle a pris cette décision après avoir rencontré plusieurs députés du Parti libéral du Canada (PLC), dont Rémi Massé et Diane Lebouthillier, au cours de la dernière année et demie. Elle a également rencontré le premier ministre Justin Trudeau à la fin janvier.

Chantal Pilon ajoute qu'elle a déjà entamé des démarches pour vendre son entreprise, G communication marketing.

En 2017, la femme d’affaires et mère de trois enfants avait dû se retirer de la course à la mairie de Rimouski, notamment en raison de difficultés pour trouver une relève pour cette entreprise.

Chantal Pilon affirme que, cette fois, les astres sont alignés .

Quand j'ai fermé la porte à la mairie il y a deux ans, bien malgré moi, mais à cause de circonstances personnelles et professionnelles, je savais que c'était un au revoir, pas un adieu. Je fermais la porte momentanément, mais je savais que j'allais éventuellement revenir [en politique]. Chantal Pilon

Mme Pilon soutient qu’il est encore trop tôt pour dévoiler des engagements de campagne, puisque l’investiture reste à venir, mais promet qu’elle continuera à militer pour le développement régional.

Le développement de nos régions, et de la région Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, ça me tient à coeur. Ça fait 20 ans que ça me tient à coeur, et c'est sûr que je ne lâcherai pas ça demain matin , indique Mme Pilon.

La date de l’investiture du PLC dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques n’a pas été dévoilée.

Par ailleurs, Chantal Pilon confirme qu'elle a été approchée par le parti libéral du Québec et la Coalition avenir Québec en prévision des dernières élections provinciales, mais qu'elle n'était alors pas prête à faire le saut.

La Rimouskoise a été directrice générale de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), et présidente de la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette.