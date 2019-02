La Saskatchewan injecte 4,2M$ pour les cas complexes de santé mentale

Le ministre de l’Éducation et vice-premier ministre de la Saskatchewan, Gordon Wyant, a annoncé le lancement d'une première ECR à Saskatoon mardi matin, lors d’un point de presse. Sept autres équipes devraient éventuellement voir le jour.

Les membres de ces équipes communautaires utiliseront une approche holistique pour aider ceux vivant avec un problème de santé mentale à gérer leurs symptômes et à pouvoir s'épanouir dans leur communauté. « Cela aidera les clients à éviter l’hospitalisation, et de vivre une vie saine au sein de leur communauté », explique le ministre.

À Saskatoon, l'équipe comprend entre autres une infirmière spécialisée en santé mentale, un travailleur social, un ergothérapeute, et un intervenant en toxicomanie.

Des équipes communautaires de rétablissement s’établiront dans les huit villes suivantes: Saskatoon Regina Prince Albert North Battleford Swift Current Moose Jaw Yorkton Weyburn Source: Gouvernement de la Saskatchewan

Les dates de lancement des ECR pour les autres villes n’ont pas encore été annoncées, mais certaines d’entre elles sont actuellement à la recherche de personnel.

Le financement provient d'un accord bilatéral entre le gouvernement fédéral et la province. Une entente annoncée en janvier 2017 prévoyait qu'Ottawa fournisse à la Saskatchewan près de 350 millions de dollars sur 10 ans pour des investissements supplémentaires dans les soins à domicile et en milieu communautaire, de même qu'en santé mentale et dans la lutte contre la toxicomanie.

Cynthia Beck, intervenante en prévention du suicide, estime que c'est un bon début, mais qu'il faut s'assurer que le soutien soit offert de façon continue, particulièrement en milieu rural.

« Il faut créer des services de santé mentale qui sont accessibles et continus, explique-t-elle. Si on a quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé mentale, mais qui commence dans une communauté rurale et déménage dans une ville une année plus tard, c'est vraiment difficile pour les gens qui habitent là. »

Des ajustements en fonction de la communauté

« Pour chaque membre de l’équipe [de Saskatoon], il y aura un ratio de 1 à 15 ou 20 patients, » affirme la gestionnaire des Services communautaires de rétablissement pour adultes à Saskatoon, Michelle Robson, précisant que ce ratio pourrait changer selon les besoins de la communauté.

Selon Michelle Robson, il est possible que chaque ECR fonctionne différemment les unes des autres, puisque chacune devra s’ajuster en fonction de la communauté dans laquelle elle se trouve. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute qu'à Saskatoon, le ratio actuel est de 1 praticien en santé mentale pour 40 patients et qu’environ 20 % des cas se rangent dans la catégorie des « plus difficiles à traiter ».

Michelle Robson précise que ce 20 % inclut les patients qui peuvent avoir des difficultés avec leurs médicaments, ceux qui se retrouvent en situation de pauvreté, qui vivent une situation de logement instable ou encore des difficultés familiales.

« Passer à une gestion de cas plus approfondie et mieux suivie pour ces clients permettra aux gestionnaires de cas actuels de consacrer davantage de temps à leurs cas moins sérieux et moins complexes », déclare Michelle Robson.

Avec les informations de Leïla Jolin-Dahel et de CBC News