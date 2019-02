Dennis Oland avait demandé une avance d’argent avant le meurtre de son père

Dennis Oland était largement endetté le jour où son père, le multimillionnaire Richard Oland, a été battu à mort. La cour s'est penchée sur la situation financière de Dennis Oland, mardi, lors de son procès pour meurtre non prémédité, à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

L’ancien patron de Dennis Oland à la Banque CIBC, John Travis, a raconté que l’accusé lui a demandé une avance d’argent quelques semaines avant le meurtre.

Les comptes personnels de Dennis Oland étaient à sec dans les mois qui ont précédé le meurtre de Richard Oland, même si l’accusé avait augmenté sa limite de crédit de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Les procureurs de la Couronne tentent de prouver que la situation financière de Dennis Oland pourrait l’avoir motivé à commettre l’irréparable. Ils brossent un tableau d’un homme qui a tué son père dans un excès de rage.

Richard Oland a été retrouvé mort dans son bureau de Saint-Jean en juillet 2011. Selon le rapport d’autopsie, il aurait été brutalement attaqué et tué d’une quarantaine de coups à la tête et aux mains.

On dirait que je vais avoir du mal à trouver de l'argent pour les prochains mois. J’aimerais donc revoir votre offre pour m'aider passer à travers cette période difficile , a écrit Dennis Oland dans un courriel envoyé à son patron John Travis, en juin 2011, un mois avant le meurtre.

Dennis Oland avait de la difficulté à remplir ses obligations financières, qui incluait des paiements mensuels de 4300 $ en pension alimentaire après son divorce et plus de 1600 $ pour le remboursement de sa dette envers son père. La victime, Richard Oland, avait prêté plus d’un demi-million de dollars à son fils.

John Travis affirme qu’il a accepté d’avancer 8000 $ par mois à Dennis Oland, pour les mois de juin et juillet 2011. Une erreur de la part de la banque a cependant fait en sorte qu’il n’a pas reçu le montant au complet en juin.

L’ancien patron de Dennis Oland à la Banque CIBC, John Travis, a témoigné mardi au procès. Photo : Radio-Canada

Un conseiller financier a également affirmé que les comptes de Dennis Oland étaient souvent dans le rouge et qu’il était rare de voir une balance positive pendant plus d’un mois .

La marge de crédit de Dennis Oland avait aussi largement augmenté, passant de 15 000 $ en 2009, à 163 000 $ en 2011.

Les avocats de Dennis Oland ont pour leur part voulu démontrer que leur client était habitué à ses dettes et qu’il avait toujours réussi à obtenir une augmentation de sa limite de crédit. Selon eux, sa situation financière n’était pas un motif qui aurait pu mener au meurtre de Richard Oland.

Richard Oland, a été trouvé sans vie le matin du 7 juillet 2011 dans son bureau du centre-ville de Saint-Jean. L'homme d'affaires de 69 ans, ancien dirigeant de la brasserie Moosehead, avait été battu à mort. Son fils, Dennis Oland, a été inculpé de meurtre au deuxième degré en 2013. Il a été condamné en 2015, mais le verdict du jury a été annulé en appel en 2016, et un nouveau procès a été ordonné.

Avec des informations de La Presse Canadienne.