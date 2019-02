Retour en force des cours de cuisine dans les écoles secondaires

Trouver un emploi et gérer son budget font partie des leçons pour préparer les adolescents à la vie adulte au Nouveau-Brunswick. L'enseignement de la cuisine relève d'un cours optionnel alors que les jeunes en sont friands.

La couture, la cuisson et la menuiserie ne sont peut-être pas aussi dépassées qu’on pourrait le croire.

L'économie familiale s’appelle maintenant Formation personnelle et sociale et le cours est obligatoire dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. À l’école Mathieu-Martin, la popularité du cours de cuisine ne dérougit pas.

Axé sur la pratique, les jeunes le trouvent particulièrement utile avant de quitter le nid familial.

Asteure que j'ai mon cours de cuisine, je vais pouvoir me préparer un repas santé qui va plus me soutenir durant la journée , croit Anthony Chiasson, qui avait pris l’habitude d’attraper de la nourriture au service à l’auto.

Au menu, il souhaite apprendre à griller un steak, confectionner des tacos et préparer une bonne salade santé de temps en temps.

Quand je serai au collège, ça va m'aider à me débrouiller seul. Tyler Harper, élève de 12e année

La leçon commence avec un couteau et des légumes pour les élèves du cours de cuisine de 11e et 12e années. Plusieurs élèves se rendent compte qu’ils n’ont pas les aptitudes de base pour s’alimenter eux-mêmes.

Les élèves apprennent aussi des notions théoriques avant de passer aux chaudrons. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

“Je ne sais pas comment couper” et “je ne sais pas comment me faire des recettes” sont des commentaires fréquents dans la classe d’Introduction à la cuisine de Stéphanie Melanson.

Ça vient les chercher, c'est un peu épeurant pour eux. Stéphanie Melanson, enseignante

Le rythme effréné du quotidien serait en partie responsable. Les parents ne prennent plus le temps de transmettre les techniques culinaires de base, croit l’enseignante.

On prend pour acquis que ce sont des choses qu'on connaît naturellement, mais il faut prendre le temps d'expérimenter à la maison pour avoir une base , recommande Mme Melanson.

Rien de tel que de mettre la main à la pâte pour inculquer de saines habitudes alimentaires, d’autant plus que la province affiche un taux d’obésité en constante augmentation. Près d’un Néo-brunswickois sur trois en souffre.

On voit au Nouveau-Brunswick un taux d'obésité alarmant chez nos jeunes enfants, insiste la professeure d’économie familiale à l’Université de Moncton, Julie Caissie. Offrir un cours obligatoire permettrait aux jeunes d'avoir ces connaissances.

Faire son épicerie est plus indémodable qu’on le pense, qu’importe l'époque.

Avec les informations de Marielle Guimond