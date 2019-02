Bonnardel demande une enquête sur le carambolage de Val-Alain

Il a mandaté un sous-ministre pour mener l'enquête à l'interne.

« Je souhaite obtenir des réponses. Je ne suis pas satisfait des réponses que j'ai obtenues le lendemain du carambolage. Qui était en poste? Pourquoi il n'y a pas les réponses à mes questions? » soutient François Bonnardel.

Le ministre assure que les conclusions de l'enquête seront connues.

« Quand il y a des carambolages, on doit me donner toutes les informations que je souhaite obtenir pour que jamais il n'y ait de carambolage au Québec. J'aurai les informations dans les prochaines semaines et je vais les rendre publiques », a précisé François Bonnardel.