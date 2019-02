École Rose-des-vents : les parents devraient-ils retourner devant les tribunaux?

Ces parents attendent leur nouvelle école depuis longtemps, mais surtout depuis que le plus haut tribunal du pays la leur avait accordée en 2015. Presque quatre ans plus tard, il n'y a toujours pas de projet concret en vue.

Selon l’avocat spécialiste du droit linguistique, Michel Doucet, ces parents n'auront peut-être pas d'autre choix que de relancer un processus judiciaire. « Ce n’est pas parce qu’un tribunal a rendu une ordonnance que les gouvernements vont nécessairement [la] mettre en exécution aussi rapidement qu’on le voudrait », constate-t-il.

Michel Doucet : « C’est triste, mais c’est la réalité dans laquelle on vit. » Photo : Radio-Canada

Une inquiétude justifiée

Michel Doucet croit que les parents de l’école ont raison de s’inquiéter concernant la lenteur avec laquelle le gouvernement provincial met en oeuvre l’ordonnance de la Cour suprême. « Je comprends très bien leur frustration et leur désir de retourner devant les tribunaux pour s’assurer que ce soit fait parce que chaque année qui est perdue, c’est des ayants droit qu’on perd du côté de la communauté francophone », s’inquiète-t-il.

C’est la communauté minoritaire qui en paie le prix. MIchel Doucet, juriste

Michel Doucet ajoute que peu de parents retournent devant les tribunaux pour faire valoir leur victoire en Cour suprême. Il cite l'exemple des parents de la Nouvelle-Écosse, dans la cause Doucet-Boudreau, mais indique que souvent, les parents n’ont pas les ressources nécessaires.

« Peut-être que certaines communautés auraient eu l’intention de retourner devant les tribunaux, mais c’est quelque chose qui est onéreux sur le plan humain, sur le plan financier et certaines communautés n’avaient pas les ressources nécessaires pour pouvoir recommencer une nouvelle poursuite », précise-t-il.

Il ajoute que les nouvelles causes judiciaires en éducation s’inspirent de la cause Doucet-Boudreau et les parents demandent maintenant, dès le départ, une ordonnance structurée. L'ordonnance du juge imposerait un échéancier à respecter par les provinces.

Les parents de l’École Rose-des-vents veulent consulter leur équipe juridique avant de décider s’ils entreprendront un nouveau recours judiciaire.