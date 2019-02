François Paradis appelle les députés à respecter le décorum vestimentaire à l'Assemblée nationale

« D'ici à ce que des discussions formelles se tiennent sur la question de la tenue vestimentaire des députés, je compte sur vous pour continuer à respecter la norme observée depuis de nombreuses années », a déclaré M. Paradis avant le début de la période de questions.

En décembre, les élus de Québec solidaire Catherine Dorion et Sol Zanetti avaient fait la manchette en raison de leurs tenues décontractées.

La norme de tenue de ville est la même que celle observée ailleurs dans plusieurs autres parlements. De même, nous ne sommes pas les seuls à avoir de définition claire par ce qu'on entend par tenue de ville. François Paradis, président de l'Assemblée nationale

L'usage commande le port d'une tenue de ville pour les députés, soit un veston et une cravate pour les hommes, et d'une tenue sobre et de circonstance pour les femmes.

Consultation des élus

François Paradis a affirmé qu'il n'appartenait pas au président d'imposer « unilatéralement » une décision sur le code vestimentaire et le fonctionnement de l'Assemblée. Il convoquera les élus de toutes les formations politiques pour en discuter d'ici le mois d'avril.

« Ce sera seulement à la suite d'une discussion que nous pourrions ou non conclure à la volonté d'apporter des changements au fonctionnement de l'Assemblée », a ajouté M. Paradis.

Québec solidaire tiendra un point de presse à 16 h sur le sujet.

