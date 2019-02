Une grosse sculpture de neige apparaît au quai de Caraquet

Un texte de René Landry

Le « sculpteur des neiges » Jean-Pascal Brideau n'en est pas à sa première oeuvre publique. Il s'agit, cette fois-ci, d'une commande de la municipalité de Caraquet.

Mais, il ne veut pas trop en dire sur ce que la sculpture va représenter. Il y a des détails que je veux absolument faire, comme sur les visages, explique-t-il. Oups! Je viens d'en révéler un peu. Donc, il y aura des visages.

Donc, des visages et un thème qui tourne autour du hockey.

Jean-Pascal Brideau, le « sculpteur des neiges » Photo : Radio-Canada / René Landry

Là, je mets le paquet, ça va être toute une structure, affirme-t-il. Ça avance bien. La température est de mon bord, même si aujourd'hui c'est au-dessus de zéro. Quand je vais être rendu à mettre la peinture, il ne faut pas qu'il pleuve. Il ne faut pas que la peinture se fusionne. La météo devrait être bonne jeudi pour compléter. Il me reste encore beaucoup de travail. Aujourd'hui, le temps est doux, donc ça me permet de mieux sculpter, de faire les détails. J'ai deux personnes qui m'aident et qui nettoient le contour du monument. Ça me permet d'avancer et de faire une meilleure finition. Ça devrait être quelque chose dont on pourra faire le tour et admirer de tous les côtés.

Chose certaine, il va s'agir de la plus imposante sculpture de neige réalisée par Jean-Pascal Brideau. C'est une méchante carcasse, lance-t-il avec enthousiasme. Ça doit faire au moins 15 pieds de haut.

La sculpture de neige commence à prendre forme au quai de Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

Il assure que tout sera terminé jeudi. Entre-temps, il se réjouit que les responsables du tournoi de hockey sur étang n'exercent pas trop de pression.