[En images] - Patrice Bergeron disputera son 1000e match en carrière

Patrice Bergeron franchira mardi le prestigieux cap des 1000 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey alors que les Bruins accueilleront les Islanders de New York à Boston. Retranché du midget AAA à l’âge de 15 ans, le hockeyeur de L'Ancienne-Lorette réussit tout un exploit en atteignant la LNH trois ans plus tard. Retour sur une brillante carrière professionnelle qui dure depuis 15 ans.

Un vol au repêchage de 2003

Patrice Bergeron a été un choix de 2e ronde des Bruins de Boston en 2003. Photo : getty images/nhli / Robert Laberge

Le 21 juin 2003, à Nashville, les Bruins de Boston choisissent Patrice Bergeron du Titan d’Acadie-Bathurst en 2e ronde du repêchage, 45e au total. Trois attaquants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sont sélectionnés avant lui : Steve Bernier, (16e, San Jose), Marc-Antoine Pouliot (22e, Edmonton) et Cory Urquhart (40e, Montréal). Les Bruins viennent de réaliser sans le savoir un coup fumant.

Dans la LNH à 18 ans

Patrice Bergeron prend un lancer devant le défenseur Francis Bouillon des Canadiens Montréal lors du match du 9 avril 2004 au Fleet Center de Boston. Photo : Getty Images / Elsa

À son premier camp d’entraînement professionnel, le jeune Patrice Bergeron, 18 ans, force la main des dirigeants des Bruins. L’attaquant se taille un poste avec l’équipe et amasse 16 buts et 39 points en 71 matchs lors de la saison 2003-2004. Il est même choisi pour participer au match des jeunes étoiles de la LNH.

Blessé sérieusement à la tête

Le 27 octobre 2007, Patrice Bergeron subissait une sévère commotion cérébrale à la suite de cette mise en échec du défenseur Randy Jones des Flyers de Philadelphie. Photo : Getty Images / Elsa

La saison 2007-2008 de Patrice Bergeron prend fin de façon abrupte et dramatique. Lors du 10e match des Bruins, le numéro 37 est frappé par-derrière par le défenseur des Flyers de Philadelphie Randy Jones. Bergeron s’effondre sur la glace, victime d’une commotion cérébrale dont les symptômes le hanteront pendant des semaines. Il reviendra au jeu la saison suivante.

Un doublé aux JO

Patrice Bergeron en compagnie de ses coéquipiers d'équipe Canada, médaillés d'or des Jeux olympiques de Vancouver. Photo : Getty Images / Jamie Squire

En 2010, Patrice Bergeron est choisi pour représenter le Canada aux Jeux olympiques de Vancouver. En finale, les Canadiens remportent la médaille d’or grâce au but de Sidney Crosby en prolongation contre la formation américaine. Bergeron ajoutera une autre médaille d’or olympique à Sotchi en 2014.

La Coupe aux lèvres

Patrice Bergeron fête la victoire de son équipe en finale de la Coupe Stanley 2011. Photo : Getty Images / Harry How

En 2011, les Bruins de Boston remportent la Coupe Stanley pour une première fois en 39 ans grâce à une victoire de 4-0 dans le 7e match de la finale contre les Canucks de Vancouver. Patrice Bergeron inscrit deux buts lors de la partie ultime, dont le but de la victoire. Il totalise 20 points en 23 matchs durant les séries éliminatoires.

Quatre fois gagnant du Frank-Selke

Patrice Bergeron remporte le trophée Frank-Selke pour la première fois de sa carrière en 2012. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Reconnu comme l’un des attaquants les plus complets de la LNH, Patrice Bergeron a remporté à quatre reprises le trophée Frank-Selke, remis au meilleur attaquant ayant démontré le plus de compétence défensive. Bob Gainey des Canadiens de Montréal est le seul autre joueur de la LNH à avoir remporté l’honneur quatre fois.

Un vrai guerrier

Patrice Bergeron s'adresse aux représentants des médias au terme d'un match des séries éliminatoires 2013. Photo : Getty Images / Jared Wickerham

Patrice Bergeron s’est bâti la réputation d’un joueur résilient, malgré les nombreuses blessures subies au cours de sa carrière. En 2013, après l’élimination des Bruins par les Blackhawks de Chicago en finale de la Coupe Stanley, Bergeron confirme qu’il a joué en dépit d’une perforation à un poumon, d'une côte fracturée, d'une déchirure du cartilage d’une côte et d'une dislocation de l’épaule.

Une menace pour les gardiens adverses

David Pastrnak (88), Brad Marchand (63) et Patrice Bergeron. Photo : Getty Images / Jana Chytilova/Freestyle Photo

Les qualités défensives de Patrice Bergeron font en sorte que ses habiletés offensives passent souvent sous le silence. Pourtant, Bergeron est le 7e meilleur pointeur de l’histoire des Bruins avec 308 buts et 778 points. Le trio qu’il forme en compagnie de David Pastrnak et Brad Marchand est certainement l'un des plus redoutables de la Ligue nationale de hockey.