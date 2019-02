Goop, l’entreprise controversée de Gwyneth Paltrow, bientôt sur Netflix

Gwyneth Paltrow et la chef du contenu du site de Goop Elise Loehnen, à l’animation, y feront appel à des experts, des docteurs et des chercheurs qui s’intéressent aux thèmes du bien-être physique et spirituel.

Les épisodes de 30 minutes de la série, qui n’a d'ailleurs pas encore de titre, devraient être diffusés à compter de l’automne prochain.

L’entreprise de Gwyneth Paltrow, très populaire aux États-Unis, est davantage connue ici pour avoir fait la promotion de produits controversés et de pratiques dont les bienfaits n’ont pas été prouvés par la science.



Pour Goop, le bien-être ratisse large. Il comprend aussi bien l’endroit que vous choisissez pour vos vacances que les habits que vous enfilez pour le yoga (chics, de préférence) et les vitamines que vous avalez le matin pour vous donner de l’énergie.



Goop propose notamment aux femmes d'insérer un oeuf de jade dans leur vagin pour équilibrer leur cycle menstruel.

Elle vend toutes sortes de produits, allant des suppléments de vitamines aux vêtements écologiques, en passant par les livres de recettes, et tente maintenant d’élargir son offre de contenu médiatique sur plusieurs plateformes.

Goop a également signé une entente avec Delta pour distribuer des épisodes de son populaire balado homonyme dans les avions de la compagnie aérienne, indique un article de Variety.