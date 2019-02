Émilise Lessard-Therrien demande la réintégration du lanceur d'alerte Louis Robert

Elle demande que l'Assemblée nationale prenne acte de l'erreur admise par le ministre de l'Agriculture concernant la gestion du congédiement du lanceur d'alerte, Louis Robert [...] et demande au ministère de l'Agriculture d'annuler le congédiement de M. Robert d'ici à ce que la protectrice du citoyen ait fait enquête .

La députée et porte-parole en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation a tenu un point de presse, accompagnée de la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

Ce que Louis Robert a révélé au grand jour, on s'en doutait déjà; le lobby des pesticides exerce une trop grande influence sur les organismes publics qui sont sensés le surveiller. C'est une très mauvaise nouvelle pour le peuple québécois, qui dépend du ministère de l'Agriculture pour faire respecter et faire avancer les normes en matière de santé publique et de protection de l'environnement , a-t-elle déclaré.