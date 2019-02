Métadonnées, intelligence artificelle, référencement et plus au premier Forum Avantage numérique de Rouyn-Noranda

L'objectif du Forum Avantage numérique est de favoriser le résautage et la création dans le domaine du numérique.

La directrice du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe, indique que l'événement a aussi la prétention de poursuivre le positionnement stratégique de l'Abitibi-Témiscamingue en tant que leader dans ce domaine.

[On va parler] d'intelligence artificielle, de blockchains, de référencement, de métadonnées, de mieux écrire pour le web, d'où s'en vont les mines et la technologie, dit-elle. Il y aura vraiment une panoplie de choix pour tous les goûts. Et même au niveau de l'éthique, on a une table ronde sur la post-vérité, les fake news. Ce sont des enjeux dont on va discuter.

Le Forum Avantage numérique coïncide aussi avec la deuxième édition des Rendez-vous découvertes de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, partenaire de l'événement.

La secrétaire générale de l'UQAT est d'avis que l'investissement de 75 000 $ annoncé en marge du dévoilement de la programmation par Desjardins pour poursuivre l'acquisition d'équipements numériques au Petit-Théâtre bénéficiera aussi aux étudiants.

Martine Rioux fait valoir qu'il s'agit aussi d'un facteur favorable pour la rétention de la main-d'oeuvre dans ce domaine.

On a beaucoup de gens qui nous viennent de l'extérieur dans ces programmes-là, des jeunes qui nous viennent entre autres de la France. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui ont choisi de vivre ici à cause des possibilités qu'offrent entre autres le Petit-Théâtre. Alors c'est sûr que plus on va avoir des entreprises, des partenariats, plus on va avoir ce genre d'événement-là, plus ça laisse des possibilités à nos diplômés d'avoir des emplois intéressants , aoute-t-elle.

Le Forum Avantage numérique se déroulera du 26 au 30 mars.

Le directeur de la recherche et du développement de l'entreprise Moment Factory assurera notamment la conférence d'ouverture.