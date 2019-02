Gino Ouellet achète l'Auberge de la pente abrupte

La famille Lavoie exploite l'Auberge de la pente abrupte depuis 1986 Photo : Auberge de la Pente abrupte

L’achat de l’Auberge permettra à l’ancien entrepreneur forestier de posséder environ 110 000 entailles, mais l’objectif est de doubler ce nombre d’ici 4 ans, ce qui en fera un producteur important dans la province.

Point de vente de Mont-Joli de Ma Cabane en Gaspésie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’homme d’affaires écoule son sirop dans les produits fabriqués dans les points de vente Ma Cabane en Gaspésie. Il en possède trois, à Québec et Mont-Joli notamment, et il prévoit en ouvrir deux autres bientôt. C’est sûr que le modèle qu’on amène, c’est vraiment la vente directe au consommateur , dit-il.

On veut être dans les plus gros qui vont faire la vente directe aux consommateurs, Ma Cabane en Gaspésie. C’est là qu’on s’en va. Gino Ouellet, propriétaire, Ma Cabane en Gaspésie

Takeya Kaburaki tient dans ses mains le catalogue de sa compagnie où l'on pouvait commander son sirop d'érable canadien. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Un rêve japonais

L'érablière de Sainte-Paule est passée entre quelques mains ces derniers mois.

Il y a deux ans, une entreprise japonaise qui importe des produits internationaux, a acheté l'Auberge.

Des problèmes financiers au Japon ont forcé l'entreprise à se départir de certaines installations, explique celle qui a été directrice générale de l'Auberge de Sainte-Paule pour l'entreprise japonaise, Michèle Bond.

Son conjoint et elle ont racheté les installations.

Le rêve du couple, qui possède aussi des érablières à Saint-Pacôme au Bas-Saint-Laurent, n'aura été que de quelques mois. La distance et le manque de personnel a eu raison du projet. Dans la démarche actuelle pour travailler là-bas ce n’est pas facile et ça nous a menés à offrir Auberge Pente abrupte à l’offrir à quelqu’un qui serait plus près.

Gino Ouellet discute avec une employée Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Gino Ouellet est discret quant au montant de la transaction, mais il souligne qu’elle se chiffre en million de dollars.

L’ancien propriétaire de Bois Bsl, compte investir plus de 300 000 $ pour mettre à jour les 13 chambres à coucher et la salle de réception entre autres pour accueillir les motoneigistes et quadistes. Cette acquisition permet le consolider deux emplois et d'en créer deux autres. Ma Cabane en Gaspésie emploie une cinquantaine de personnes.