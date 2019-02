Le fédéral investit 11 M$ pour l'aéroport de Rouyn-Noranda

Ces sommes serviront notamment à des travaux de réfection d'une partie d'une piste, des voies de circulation et d'une portion de la chaussée de l'aire de trafic. C'est ce qui est précisé dans un communiqué de Transports Canada.

Notre gouvernement soutient les aéroports locaux et régionaux parce qu'ils contribuent de façon importante à la croissance économique et à la vitalité sociale des petites collectivités aux quatre coins du Canada , a fait savoir le ministre Marc Garneau, par voie de communiqué.

Je sais à quel point la sécurité est importante pour Rouyn-Noranda et l'Abitibi tout entière, et ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont abordables, efficaces et sécuritaires.

Marc Garneau, ministre des Transports