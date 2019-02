Meurtre dans un CHSLD : « Je ne voulais plus qu'elle souffre », dit Michel Cadotte

Le contre-interrogatoire de Michel Cadotte, accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe atteinte de la maladie d'Alzheimer, s'est terminé mardi matin.

La procureure de la poursuite Geneviève Langlois a demandé à l’accusé de lui décrire la journée où il a donné la mort à Jocelyne Lizotte en l'étouffant avec un oreiller.

L'homme de 57 ans a raconté qu'il avait haussé le ton auprès d'une infirmière en arrivant à la chambre de sa femme, lorsqu’il a constaté qu'on ne lui avait pas mis son appuie-tête.

Il a dit qu'il était en colère et frustré, mais qu'il a quand même donné à sa femme les mêmes soins que d'habitude. Elle avait toutefois de la difficulté à manger parce que sa tête était penchée sur son épaule.

La procureure lui a aussi demandé s'il avait recommencé à boire. Michel Cadotte a répondu qu'il avait bu au cours des deux jours précédant la mort de sa femme, mais qu'il n'avait pas fumé de cannabis.

Mme Langlois lui a aussi demandé à quel moment il avait pris la décision de tuer sa femme. Il a d’abord répondu : « Cinq minutes avant ». Il s'est ensuite ravisé et a dit qu’il lui avait peut-être fallu cinq minutes pour placer l'oreiller sur la figure de sa femme et que c'était en tenant l'oreiller qu'il avait décidé d'aller jusqu'au bout. Il a dit qu'il savait que cela allait entraîner sa mort, mais qu'il l'avait fait parce qu'il ne voulait plus qu'elle souffre.

Plus tôt dans le procès, une infirmière du CHSLD Émilie-Gamelin, où vivait Jocelyne Lizotte, a témoigné que Michel Cadotte lui avait avoué avoir tué sa femme le 20 février 2017.

Michel Cadotte et la soeur de Jocelyne Lizotte ont tous les deux dit que la victime ne voulait pas finir comme sa mère, qui avait elle aussi souffert de la maladie d’Alzheimer, et qu’elle préférait mourir plutôt que de perdre sa dignité.

La défense fera témoigner un psychiatre et un psychologue mercredi. La poursuite présentera ensuite une contre-expertise.

Avec des informations de Karine Bastien et de Marc Verreault