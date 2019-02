La petite histoire des logos de Radio-Canada

C’est durant la Deuxième Guerre mondiale que prend forme la première identité visuelle de Radio-Canada.

Près de cinq ans après sa fondation, la société d’État cherche encore à se définir. Elle aimerait se doter d’un emblème pour faire ressortir son caractère national, mais aussi pour la représenter à l’étranger.

Agrandir l’image Premier logo de Radio-Canada Photo : Radio-Canada / Hortense Binette

Créé par Hortense Binette, une étudiante de l’École des Beaux-Arts de Montréal, le symbole de Radio-Canada est le fruit d’un concours national lancé en avril 1940.

Parmi les critères exposés pour ce concours (Nouvelle fenêtre) , l’emblème devait comprendre les mots « Radio-Canada » et « CBC ». De plus, le dessin ne devait pas inclure de feuille d’érable ou de castor!

Le logo d’Hortense Binette est composé de deux éclairs dorés, des ondes radio, au creux desquels se niche une carte du Canada. Il sera utilisé par CBC/Radio-Canada pendant plus de trente ans.

Agrandir l’image Lettre du directeur général adjoint de Radio-Canada, Augustin Frigon, adressée à Hortense Binette pour la rétribution de son logo Photo : Radio-Canada

Comme en témoigne cette lettre datée du 10 mai 1940, la gagnante du concours reçoit 30 dollars pour son logo. Elle doit en céder les droits afin que Radio-Canada l’adopte.

La somme est relativement importante à l’époque, particulièrement pour une étudiante.

De 1958 à 1966

Agrandir l’image Logo de Radio-Canada de 1958 à 1966 Photo : Radio-Canada / Jean-Paul Boileau

Avec l’avènement de la télévision en 1952, une seconde identité visuelle doit être créée pour la télévision Radio-Canada.

Pour des raisons techniques, le premier logo d’Hortense Binette passe mal à l’écran. Jean-Paul Boileau, menuisier et graphiste à Radio-Canada, travaille à le simplifier.

Il ne conserve du concept que la carte géographique et le nom des deux entités.

Ce nouvel indicatif est présenté pour une première fois à la télévision le 1er juillet 1958.

De 1966 à 1974

Agrandir l’image Logo de Radio-Canada de 1966 à 1974 Photo : Radio-Canada

Le 1er septembre 1966, l’arrivée de la couleur à la télévision marque une nouvelle ère dans l’histoire de Radio-Canada.

Les téléspectateurs de l'époque garderont en mémoire le papillon technicolor qui se déploie au petit écran accompagné d’une voix annonçant fièrement : « Une émission couleur de Radio-Canada ».

Pour trouver cet emblème, Radio-Canada avait lancé un concours auprès de ses employés en mars 1966.

Graphistes et décorateurs disposaient d’à peine un mois pour soumettre un symbole qui permettrait de représenter cette grande étape technologique.

Agrandir l’image Le graphiste Hubert Tison célèbre le couronnement de son logo de papillon en compagnie de Raymond David. 1er septembre 1966. Photo : Radio-Canada / Studio Lausanne

Hubert Tison, du Service des arts graphiques à Montréal, est celui qui a l’idée de ce papillon stylisé devenu si familier du public.

Comme le dessinateur l’écrit dans cette lettre de présentation, « l’homme a toujours admiré le papillon pour sa multitude de couleurs ». « Le papillon apporte la grâce, la légèreté, la poésie, la fraîcheur, la finesse, la couleur ».

Agrandir l’image Lettre d'Hubert Tison présentant son symbole de papillon pour la télévision couleur. Photo : Radio-Canada

Ce symbole temporaire qui devait simplement introduire les émissions couleur au petit écran se révèle si évocateur qu’il sera utilisé durant huit années.

De 1974 à 1986

Agrandir l’image L'image de marque de Radio-Canada orne la façade de l'édifice du 1425, boulevard Dorchester Ouest qui abrite l'ORTO durant les Jeux olympiques de 1976. Photo : Radio-Canada

Dans les années 70, Radio-Canada souhaite renouveler son image de marque avec un logo qui pourrait être utilisé dans l’ensemble de ses communications.

Le mandat est confié à la firme de design industriel torontoise Burton Kramer et associés.

Le nouveau symbole, un bel exemple de graphisme contemporain, est adopté le 7 février 1974.

Quelques mois plus tôt, la Maison de Radio-Canada avait été inaugurée à Montréal. Tous les services de Radio-Canada, incluant la télévision et la radio, étaient désormais réunis.

Agrandir l’image Logo de Radio-Canada de 1974 à 1986 Photo : Radio-Canada / Burton Kramer

La « pizza multicolore » représente bien cette symbiose. Au centre d’un globe, la lettre « C » pour « Canada » se diffuse dans toutes les directions. Une expansion qui suggère le rayonnement de la radio et de la télévision par les ondes.

La forme de globe du logo illustre pour sa part la responsabilité internationale de la Société en plus de son rôle national.

La couleur orangée qui ressort de ce logo très coloré exprime quant à elle le dynamisme du média.

Le nouveau système d’identification de Radio-Canada se déploie sur un an, car le logo doit apparaître sur la papeterie, les véhicules, les immeubles, l’appareillage ainsi que les publicités de Radio-Canada.

Au petit écran, c’est en ouverture du Téléjournal du lundi 9 décembre 1974 que les téléspectateurs font connaissance avec l’identité visuelle renouvelée de Radio-Canada.

Agrandir l’image Les chemisiers officiels des techniciens de Radio-Canada durant les Jeux olympiques de Montréal de 1976 mettaient bien en valeur le logo « pizza multicolore ». Photo : Radio-Canada

Cette nouvelle image a d’autant plus d’impact que Radio-Canada se prépare à accueillir les Jeux olympiques de Montréal en tant que diffuseur-hôte.

Les chemisiers, blousons et autres tenues des équipes techniques abondamment décorées de la pizza multicolore marqueront les esprits lors des JO de 1976.

L’emblème de Radio-Canada obtient du même coup une notoriété internationale, ce qui explique qu’il n’ait subi que de légères modifications par la suite.

De 1986 à 1992

Agrandir l’image Logo de Radio-Canada de 1986 à 1992 Photo : Radio-Canada

À la fin des années 80, la direction de Radio-Canada cherche à modifier le symbole afin de le rendre plus facile à reconnaître et à reproduire.

Cette note de service du 15 août 1986 évoque simplement une mise à jour du logo pour le 50e anniversaire de la Société.

Agrandir l’image Première page de la note de service sur la mise à jour du logo de Radio-Canada envoyée à l'ensemble de la direction le 15 août 1986. Photo : Radio-Canada

Hubert Tison (dessinateur du papillon) et Robert Innes se chargent des modifications. Ils en simplifient la structure et imposent une couleur plus corporative, le bleu.

Ils élaborent aussi un cahier de normes afin d’assurer une meilleure constance dans les communications de Radio-Canada.

1992 à de nos jours

Agrandir l’image Logo de Radio-Canada utilisé depuis 1992 Photo : Radio-Canada

L’emblème de Radio-Canada a finalement été épuré une seconde fois en 1992 afin d’en améliorer la résolution.

Au centre de la pizza ou de la cellule, la lettre C fait place à un cercle plein. Le logo compte maintenant 13 pièces, plutôt que les 28 qui composaient l’original.

La couleur rouge a pour sa part été choisie comme symbole de vivacité, de dynamisme et d’action.