La Caisse suspend une vice-présidente à la suite d'allégations sur son « intégrité »

La Caisse de dépôt et placement du Québec a ouvert une enquête à l'interne et dit prendre « très au sérieux » les allégations faites à l'encontre de Martine Gaudreault, vice-présidente de l'une de ses filliales, Otéra Capital.

Dans un communiqué publié mardi, la Caisse de dépôt et placement affirme avoir été informée lundi « de certaines allégations au sujet de Martine Gaudreault [...] ».

Selon le Journal de Montréal, Mme Gaudreault est la conjointe d' « un prêteur privé » qui aurait entretenu des liens avec la mafia montréalaise. Le Journal de Montréal allègue que Mme Gaudreault aurait été impliquée dans trois entreprises avec son conjoint.

La Caisse de dépôt et placement a suspendu de ses fonctions Martine Gaudreault le temps que durera l'enquête interne. Les allégations, dit la Caisse dans son communiqué, « sont prises très au sérieux, car elles visent des questions d'intégrité ».

Le communiqué de la Caisse précise que l'enquête est faite par un avocat externe et que ses conclusions seront rendues publiques.

Pour la Caisse, l'intégrité est un principe non négociable sur lequel aucun compromis ne sera fait. Extrait du communiqué de la Caisse de dépôt et placement sur la suspension de Martine Gaudreault

Du financement immobilier commercial

Sur le site Internet d'Otéra Capital, il est indiqué que Martine Gaudreault « est responsable de toutes les activités reliées au financement immobilier commercial tant au Québec que dans l’Est du Canada. Martine et son équipe voient au développement d’affaires, à la souscription et à la gestion des prêts ».

Basée à Montréal, la firme de prêt commercial Otéra Capital a aussi des bureaux à Toronto et à Calgary. Au 31 décembre 2017, son portefeuille de placements s'élevait à 12,3 milliards de dollars.

Quant à la Caisse de dépôt et placement, elle dispose d'actifs de plus 300 milliards de dollars et gère les fonds de 40 organismes publics et parapublics, principalement des régimes de retraite et d’assurance.