La mine Donkin a manqué à une règle sur le signalement d'éboulements

Les documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée décrivent les inspections, les citations et les amendes imposées au propriétaire de la mine Donkin, l’entreprise Kameron Coal.

La mine, qui comprend des tunnels sous-marins, a récemment repris une production limitée après la suspension de ses activités par le gouvernement à la suite de six éboulements en quatre mois. Personne n’a été blessé lors des incidents.

Le premier éboulement s’est produit le 18 septembre, mais un inspecteur du gouvernement affirme qu’il n’en a été informé que le 3 octobre lorsqu’il a demandé pourquoi la mine était fermée.

Les gestionnaires de la mine n’ont pas immédiatement signalé non plus un second éboulement qui s’est produit le 1er octobre.

Dans les deux cas, précisent les documents de la province, le plafond du tunnel s’est écroulé sur toute sa largeur, soit 6 mètres, et la chute des rochers a créé au plafond une cavité de près de 4 mètres de profondeur.

L’entreprise, qui est une filiale de la société américaine Cline Mining Corporation, ne fait pas de commentaire quant aux raisons pour lesquelles elle n’a pas immédiatement signalé les éboulements aux autorités.

Elle dit toutefois dans un courriel envoyé au nom de son vice-président Shannon Campbell qu’elle travaille étroitement avec les inspecteurs pour résoudre ses problèmes de plafond.