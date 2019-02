Deuxième inondation en un mois chez Shergym

C'est la deuxième fois depuis le début de l'année qu'un dégât d'eau survient à l'édifice CERAS. L'inondation a eu lieu à la surface qui sert à l'entraînement de la table de saut. On retrouvait près de 5 cm d'eau au-dessus des matelas.

Ce dégât survient à un bien mauvais moment. Les athlètes s'entraînent intensivement en vue des Jeux du Québec qui aura lieu dans quelques semaines. « On voulait travailler un de mes nouveaux sauts, mais je ne peux pas à cause du dégât d'eau. En gymnastique, c'est de la répétition. Il faut répéter, répéter pour l'avoir acquis. Plus tu répètes, plus tu as de chances de réussir. Si je ne pas répéter et travailler, je ne pourrais pas le réussir », se désole Raphaëlle Perreault, une gymnaste du club.

Selon le directeur technique de Shergym, David Altmeyer, il n'est pas exclu que le club déménage temporairement. « Vu l'état de la salle, il va falloir aller s'entraîner ailleurs, faire une centaine de km avec des fosses de réception pour s'entraîner bien et sécuritairement. »

Rénovations nécessaires

Les locaux du club de gymnastique ont besoin d'amour. Des poutres et des planchers qui ne sont pas à niveau, des plafonds trop bas pour permettre la pratique du trampoline : la liste de rénovations à effectuer s’allonge et nuit même aux athlètes de haut niveau. La Ville de Sherbrooke compte sur l'aide de Québec pour venir à bout d'un projet de rénovation de 6 millions de dollars, mais les fonds tardent à venir.

La planche de salut du club pourrait se trouver dans la tenue des Jeux de la francophonie à Sherbrooke. Huit disciplines sportives seront à l'horaire, dont une qui est au choix du comité organisateur. Advenant le cas que ce serait la gymnastique qui serait choisie, la mise à niveau des installations de Shergym se ferait d'emblée.

Chaque jour, de 250 à 300 jeunes s'entraînent au CERAS, le voisin du Palais des sports.