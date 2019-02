Intact Assurances ne cédera pas à la pression des concessionnaires de la région

Les 40 concessionnaires automobiles de la région ont annoncé lundi qu'ils n'effectueraient plus de réparations sur les véhicules accidentés de leurs clients assurés avec Intact Assurances ainsi que ses filiales, Belair Direct et Banque Nationale.

Cette décision a été prise en lien avec le conflit entre Intact Assurances et les carrossiers de la bannière CarrXpert.

Les carrossiers ont augmenté leur tarif horaire de 70 à 82 $ l'heure en septembre dernier, une hausse jugée démesurée par l'assureur.

Le directeur principal aux communications chez Intact Assurances, Jason Patuano, affirme que ces hausses de tarifs auraient comme conséquence d'augmenter les primes d'assurances, ce qui n'est pas envisageable pour son entreprise.

Un autre élément qui est important de mentionner, c'est que les réparations faites en Abitibi sont en moyenne 450 $ plus cher que n'importe où à travers la province, dit-il. On a toujours reconnu cet élément-là et on a soutenu l'économie locale de cette façon-là dans le passé, mais à ce point-ci les augmentations sont trop importantes.

Actuellement, les véhicules des clients d'Intact Assurances sont réparés à l'extérieur de la région ou chez des carrossiers indépendants.