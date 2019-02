Les États-Unis et une vingtaine de pays européens ont reconnu le président du Parlement vénézuélien Juan Guaido, autoproclamé « président » par intérim, l'appelant à organiser des élections au plus vite. Mais le chef de l'État Nicolas Maduro peut aussi compter sur des soutiens internationaux, notamment la Chine et la Russie. État des lieux.