Dolly Parton et Katy Perry chanteront aux Grammy

L’artiste remontera sur la scène des Grammy pour la première fois en 18 ans, sa dernière présence datant de 2001. Elle y interprétera les chansons de Dumplin’, son nouvel album, qui constitue la bande originale du film du même nom. Le long métrage est une comédie musicale qui met en scène une adolescente en surpoids qui admire Dolly Parton.

D’autres artistes se chargeront d'interpréter les classiques de la reine du country : la star de la pop Katy Perry, les artistes country Kacey Musgraves et Maren Morris, ainsi que le groupe Little Big Town.

Le gala promet également un numéro d’ouverture « explosif » mettant en vedette les finalistes de prix Grammy J Balvin et Young Thug, en plus des précédents gagnants Ricky Martin, Camila Cabello et le compositeur et instrumentiste de jazz Arturo Sandoval.

Tous ces artistes se joignent à ceux dont la présence sur scène avait déjà été annoncée, soit Cardi B, Post Malone, Janelle Monáe, les Red Hot Chili Peppers, Diana Ross, H.E.R., Brandi Carlile et Dan + Shay.

Le 61e gala des prix Grammy aura lieu le dimanche 10 février à Los Angeles.