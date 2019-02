Cinq objectifs pour l’hôpital Horizon Santé-Nord d’ici 2024

L'hôpital universitaire situé dans le Grand Sudbury a présenté mardi matin son plan stratégique 2019-2024. Avec les objectifs, Horizon Santé-Nord (HSN) veut atteindre 19 résultats d'ici cinq ans, dont les plus importants touchent le patient, le perfectionnement du personnel, l'enseignement et la recherche.

Plus de 3100 personnes, dont des patients, des employés, le personnel médical, les fondations et des partenaires communautaires ont été consultés pour en arriver à établir cinq priorités entre 2019 et 2024.

Les priorités sont : Mettre l’accent sur le patient et la famille pour leur faciliter l’accès

Augmenter la capacité numérique pour améliorer les soins de santé

Faire preuve de responsabilité sociale pour aborder les principaux enjeux et problèmes d’équité liés à la santé

Appuyer le perfectionnement du personnel

Optimiser les retombées de l’enseignement et de la recherche

Les besoins en imagerie médicale se font particulièrement sentir. L’hôpital compte donc acheter un deuxième appareil IRM. #icino — Jean-Loup Doudard (@jldoudard) 5 février 2019

Prochaine étape

Dans un communiqué, HSNHorizon Santé-Nord explique que des mesures précises sont en cours pour atteindre les objectifs fixés.

D’ici l’été, l’établissement de santé mettra la dernière main à un plan des immobilisations.

Des plans de mise en œuvre d’un dossier médical électronique régional intégré seront aussi complétés.

L’automne dernier, Horizon Santé-Nord a dû revoir ses budgets pour éviter des coupes plus prononcées.

Malgré tout, des travailleurs ont perdu leur emploi.

Le PDG Dominic Giroux croit que le déficit de l'an dernier sera chose du passé dès ce printemps. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard



En point de presse, le PDG Dominic Giroux a annoncé que l’hôpital aurait un budget équilibré d’ici le mois d’avril, alors que le déficit de l’an dernier atteignait près de 5 M$.

Notre budget est équilibré pour l’année prochaine. Et l’on ne planifie pas un budget, on budgétise un plan [...] d’obtenir les ressources requises annuellement pour assurer le succès de la mise en œuvre et l’atteinte des 19 résultats qui sont identifiés dans notre nouveau plan stratégique. Dominic Giroux, PDG Horizon Santé-Nord

Vaste consultation

Le plan stratégique 2019-2024 a été recommandé à l’unanimité en novembre 2018 par le comité directeur et les conseils d’administration de l’hôpital et de l’Institut de recherche Horizon Santé-Nord le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Claude Gagnon

Le processus de consultation comprenait des séances en ligne et dans de nombreuses communautés dont Noëlville, Espanola, North Bay, Blind River, Elliot Lake, l’île Manitouiln, West Parry Sound, Timmins, Sault-Sainte-Marie ainsi que des communautés des Premières Nations.

Horizon Santé-Nord a aussi cherché à obtenir l’opinion de gens qui ne sont pas nécessairement consultés comme les aînés frêles, les personnes souffrant de santé mentale, la communauté LGBTQ2S, des toxicomanes et des fournisseurs de services auprès des jeunes à risque élevés.