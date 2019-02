Un agent de la GRC qui soutient avoir été espionné réclame une enquête au premier ministre Trudeau

Un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui croit avoir fait l'objet d'espionnage de la part de son employeur demande au premier ministre de faire enquête depuis des mois. En privé, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a lui aussi tenté de convaincre le gouvernement Trudeau de mener une enquête. Le policier et son entourage auraient été mis sous surveillance après que des informations sensibles au sujet de l'ancien premier ministre Harper et de sa famille, notamment, eurent fait surface dans le cadre d'un procès.

Le sergent Peter Merrifield reçoit des informations troublantes à l'été 2017.

Il croyait pourtant que l'épisode le plus sombre de sa vie était enfin derrière lui. Après une longue bataille juridique, le policier avait eu gain de cause contre son employeur, en février 2017.

La Cour supérieure de justice de l'Ontario a reconnu la GRC responsable de harcèlement à son endroit. Dans sa décision, la juge a fustigé la police fédérale pour sa conduite scandaleuse . Ses patrons l'avaient pris en grippe pour ses activités politiques. M. Merrifield milite aussi depuis des années pour la syndicalisation des membres de la GRC.

La juge a souligné la crédibilité du sergent Merrifield ainsi que son professionnalisme, maintes fois reconnu dans ses évaluations de rendement au travail.

Victime d'espionnage

En juillet 2017, sa vie est complètement chamboulée.

Un membre de la GRC m'a contacté et m'a demandé de le rencontrer à l'extérieur des bureaux, dans un lieu discret, et de ne pas apporter de téléphone. J'ai trouvé ça un peu inquiétant , a raconté Peter Merrifield à Radio-Canada. L'agent qu'il rencontre est un haut gradé de la GRC.

Ce que ce haut gradé lui révèle alors le sidère. Il avait reçu des informations selon lesquelles un des témoins à mon procès avait été la cible, pendant le procès, d'une enquête de la GRC , relate M. Merrifield. Le procès en question avait commencé en novembre 2014.

Une voiture de la Gendarmerie royale du Canada. Photo : Radio-Canada / Bert Savard

Mais ce n'est pas tout. Peter Merrifield lui-même, et possiblement ses avocats, aurait aussi été mis sous surveillance. Le Groupe du recrutement des sources en Ontario avait été chargé de “vérifier Merrifield et ses amis”. Ce sont ses mots , raconte M. Merrifield, qui travaille toujours pour la GRC et qui agit comme garde du corps de dignitaires. J'en ai eu la nausée, parce que je connais les outils à leur disposition.

L'avocat de Peter Merrifield, John Phillips, a par la suite rencontré le haut gradé en question. Nous avons eu ce même genre de meeting clandestin sans téléphone et dans un lieu discret pour discuter de ce que nous devions faire , nous a expliqué Me Phillips lors d'une entrevue dans son cabinet à Toronto. Nous étions très inquiets, parce qu'il était clair que la cible de l'enquête allait au-delà du témoin et potentiellement jusqu'aux avocats et certainement jusqu'au sergent Merrifield lui-même.

Peter Merrifield (à droite) et son avocat, John Philips (à gauche). Photo : Radio-Canada

Le haut gradé leur aurait dit que cette enquête n'avait pas été menée pour des raisons légitimes et que les policiers au dossier trouvaient inacceptable d'utiliser les ressources de la GRC à cette fin.

Durant la même période, le BlackBerry de M. Merrifield, fourni par la GRC, affichait souvent le message Uncaught exception: Could not add listener - not permitted by your IT Policy . Cet appareil n'avait pas accès à Internet.

Un des messages d'erreurs apparus sur le téléphone Blackberry du sergent Merrifield. Photo : Courtoisie - Peter Merrifield

Un expert en cybersécurité que nous avons consulté, Michel Cusin, affirme que ce message d'erreur pourrait découler d'un logiciel qui a été installé de façon cachée ou détournée pour espionner le contenu du téléphone .

Selon M. Cusin, le message peut apparaître quand on tente de désinstaller une telle application. Si toutes les parties du logiciel n'ont pas été supprimées, elles vont continuer d'essayer d'entrer en communication avec l'appareil, générant un message d'erreur. Il affirme que d'autres problèmes peuvent aussi produire ce type de message, comme un logiciel légitime qui aurait connu une défaillance.

Informations sensibles sur Stephen Harper

Après des mois d'efforts à essayer d'en apprendre davantage sur l'espionnage dont il aurait fait l'objet, le sergent Merrifield obtient une rencontre avec sa grande patronne, la commandante de l'Ontario, Jennifer Strachan, en janvier 2018.

Il dit qu'elle a confirmé qu'il y avait eu enquête, mais qu'elle détenait peu de détails. Ce qu'elle savait, c'était que la raison pour lancer cette enquête était une série de lettres envoyées à la GRC par un informateur de police, un civil, qui était aussi un témoin dans mon procès pour harcèlement. Le contenu de ces lettres a été à l'origine de cette enquête lancée par la direction générale de la GRC , explique M. Merrifield.

Les lettres en question font partie d’une déclaration sous serment qui a été déposée, le 4 décembre 2014, dans le procès de M. Merrifield contre la GRC.

L'élément probablement le plus toxique et inquiétant de ces lettres avait trait au premier ministre à l'époque, Stephen Harper, et à sa famille. Peter Merrifield

Selon nos informations, certains renseignements provenaient de fuites de l'escouade de protection du premier ministre.

Stephen Harper, sa femme, Laureen, et leurs deux enfants, Benjamin et Rachel, en 2013. Photo : Facebook/@RtHonStephenHarper

Jennifer Strachan n'a pas voulu commenter sa rencontre avec le sergent Merrifield. Elle a été promue sous-commissaire en septembre 2018.

Les détails de la déclaration sous serment n'ont jamais été rendus publics, parce que la cour a immédiatement mis le document sous scellé.

Mais selon nos sources, l'entourage du premier ministre à l'époque était au courant des renseignements sur la vie privée de Stephen Harper que renfermait la déclaration sous serment et craignait au plus haut point qu'ils ne soient rendus publics.

Peter Merrifield veut savoir si la surveillance dont il aurait fait l'objet était illégale et si le bureau du premier ministre Harper était au courant.

Est-ce que le cabinet du premier ministre est intervenu d'une façon quelconque auprès du ministère de la Justice ou de la GRC? , demande M. Merrifield.

Agissements criminels?

Les agissements que M. Merrifield a portés à notre attention pourraient soulever des questions de droit civil ou criminel , a affirmé le député Murray Rankin dans une entrevue exclusive accordée à Radio-Canada.

C'est la première fois que le porte-parole néo-démocrate en matière de justice parle publiquement de la lettre qu'il a envoyée au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, en juin 2018. Les Canadiens méritent de savoir exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Je crois que la seule façon d'y arriver, c'est avec une enquête indépendante menée, par exemple, par un juge à la retraite. »

Le porte-parole du Nouveau parti démocratique en matière de justice, Murray Rankin. Photo : Radio-Canada

Le député Rankin, qui est aussi un avocat de formation, est intervenu dans le dossier après des mois d'essais infructueux de la part de Peter Merrifield et de son avocat, John Phillips, pour obtenir une enquête indépendante.

Dans sa lettre au ministre Goodale, le député Rankin écrit : Il n'y a pas de doute qu'une enquête a été lancée [par la GRC]. Ce qui n'est pas connu, c'est l'étendue et l'objectif de l'enquête, et si la vie privée du sergent Merrifield et ses droits ont été violés.

Nous sommes aussi inquiets que la GRC ait utilisé cette enquête pour enfreindre le privilège du secret professionnel entre avocat et client. Extrait de la lettre de Murray Rankin au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale

L'avocat John Phillips a réclamé une enquête du ministre de la Sécurité publique dès juillet 2017, aussitôt qu'il a appris que la police fédérale aurait espionné son client et son entourage. L'avocat craint que les activités syndicales de son client puissent avoir donné à la GRC un motif de plus pour le faire surveiller.

M. Merrifield est coprésident de la Fédération de la police nationale, qui pourrait former le premier syndicat des membres de la GRC.

Face au silence du ministre, Peter Merrifield envoie lui-même un courriel au premier ministre Trudeau ainsi qu'aux ministres de la Justice et de la Sécurité publique, en août 2017, pour obtenir une enquête indépendante. L'information qui m'a été fournie par des témoins potentiels indique une implication qui remonte aussi haut que le Bureau du commissaire de la GRC et un lien possible avec le cabinet du premier ministre de l'époque , écrit le sergent Merrifield.

La GRC pour enquêter sur la GRC

La réponse du gouvernement, en septembre 2017, les assomme.

Le ministre Ralph Goodale a transmis leurs allégations contre la GRC... aux avocats de la GRC.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

En effet, leurs courriels ont été transférés à James Gorham et Sean Gaudet, les avocats de Justice Canada qui ont défendu la GRC contre Peter Merrifield dans son procès pour harcèlement. Au nom de la GRC, ces mêmes avocats ont fait appel de la décision rendue en faveur de M. Merrifield en février 2017.

Me Phillips n'en revient tout simplement pas : On nous a envoyés aux avocats du ministère de la Justice, ceux-là mêmes qui représentent la partie qu'on accuse. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas et c'est cette frustration qui fait que le sergent Merrifield et moi sommes assis avec vous.

M. Merrifield renchérit : Y a-t-il des inquiétudes quant à la continuité de la preuve? Absolument. Destruction de preuve? Absolument.

La décision du ministre Goodale de remettre le dossier aux avocats de la GRC est d'autant plus surprenante pour les deux hommes que la GRC a déjà menti au sujet d'une enquête disciplinaire qu'elle avait menée sur Peter Merrifield. Ce dernier l'a appris grâce à une demande d'accès à l'information. Durant le procès, la juge s'en est prise à la GRC pour avoir omis de divulguer toute la preuve.

En réponse à nos questions, le bureau du ministre Goodale a affirmé : M. Merrifield est en litige avec le gouvernement. Par conséquent, il est approprié que les communications relatives à ce litige soient effectuées par l'entremise d'un avocat. Nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage pour des raisons de confidentialité et le litige étant toujours devant les tribunaux.

La GRC a aussi invoqué ce litige pour ne pas faire de commentaires.

C'est pas exact, c'est trompeur , réplique le porte-parole néo-démocrate en matière de justice, Murray Rankin. La demande d'appel de la GRC n'a rien à voir avec les allégations d'espionnage illégitime qui sont faites à son endroit.

Malgré un article du magazine Maclean's sur les allégations de surveillance de Peter Merrifield, en mai 2018, et la lettre du NPD, le mois suivant, aucune enquête indépendante n'a encore été menée.

Le fait que la GRC a peut-être espionné des conversations entre un individu et son avocat... c'est profondément problématique. La possibilité qu'il y ait eu interférence avec des témoins... profondément problématique , affirme le député Rankin pour qui il y a urgence d'agir. Je ne dis pas que c'est arrivé. Je dis tout simplement qu'il y a suffisamment d'éléments pour justifier une enquête.

En tant qu'organisateur syndical, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de patrons qui vont m'envoyer des cartes de Noël , conclut le sergent Merrifield. Mais je tiens pour acquis que nous sommes tout de même liés par le même serment, les mêmes valeurs fondamentales et la même intégrité, requis pour porter l'uniforme et l'insigne. Et ce que cette personne m'a dit, c'est que ce n'est pas tout le monde dans l'organisation qui le voit de la même façon. Et ça secoue vos fondations.