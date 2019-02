Mérule pleureuse : le programme d'aide encore à ses balbutiements

Lors du dernier budget provincial, Québec avait annoncé 5 millions de dollars sur 3 ans pour ce nouveau programme, réclamé depuis plus de quatre ans par Maxime Boivin et Marie-Hélène Cauchon.Le couple a dû démolir sa maison de Saint-Marcellin contaminée par la mérule.

Jusqu'à maintenant, 66 000 $ ont été versés en vertu du programme. Plus du triple de cette somme le sera également au cours des prochains mois, selon la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui le gère.

Le président de Mérule Pleureuse Québec, Maxime Boivin, explique que les subventions offertes par le gouvernement permettent de couvrir une partie des travaux de décontamination ou de reconstruction d'une maison aux prises avec ce champignon, aussi connu sous le nom de cancer du bâtiment .

Dans les contextes où les résidences peuvent être sauvées, décontaminées, c'est un montant maximal de 75 000 $ pour 75 % des travaux admissibles, et dans le contexte où la maison est irrécupérable et on doit démolir et reconstruire, on peut aller jusqu'à un montant de 100 000 $.

Maxime Boivin, président de Mérule Pleureuse Québec