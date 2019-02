Une nouvelle entreprise de location de costumes au Témiscamingue

Manon Bergeron et Carole Ritchot offriront des costumes pour les fêtes, l'Halloween, les soirées costumées ou encore des pièces de théâtre.

Les deux femmes ont mis la main sur plus de 500 costumes et 100 perruques.

Dans le temps des Fêtes, j'ai vu passer sur les petites annonces Facebook qu'une madame vendait son inventaire de costumes à Amos. Elle en avait pour au-delà de 25 000 $ de costumes. Je me suis dit que ce serait trippant comme projet , raconte Manon Bergeron.

Réservation en ligne

Les gens pourront réserver leurs costumes par l'entremise de Facebook jusqu'à ce qu'elles ouvrent un local destiné à entreposer les costumes.

On va prendre des rendez-vous avec les gens s'ils veulent venir voir nos costumes, dit-elle. On va avoir un catalogue aussi, ce sera sur Facebook et les gens pourront fouiller là-dessus. Ça va être sur rendez-vous. Nous travaillons à temps plein toutes les deux donc c'est vraiment un passe-temps.

Un concours sera lancé prochainement pour trouver le nom officiel de la nouvelle entreprise.