Un nouveau réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le sud de l'Alberta

Une fois terminé, le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, Peaks to Prairies, couvrira plus de 1700 km d'autoroutes du sud de l'Alberta. Le projet reçoit 1,2 million de dollars du gouvernement de l'Alberta pour soutenir son réseau. Les bornes seront alimentées à 100 % par de l'énergie renouvelable produite dans le sud de la province.

Lethbridge est la première d'une vingtaine de communautés à bénéficier du nouveau réseau de bornes de recharge électriques.

Le soutien aux nouvelles stations de recharge [de véhicules électriques] aidera l’Alberta à faire la transition vers un avenir moins polluant , explique la ministre responsable du Bureau des changements climatiques, Shannon Phillips.

Le projet Peaks to Prairies a été créé par un groupe de municipalités et de groupes de développement économique du sud de l'Alberta. Il a vu le jour notamment grâce à l'Initiative régionale SouthGrow, l'Alliance régionale sud-ouest de l'Alberta, la Ville de Lethbridge, la Ville de Calgary et le Collège Medicine Hat.

Peaks to Prairies constitue un exemple [à suivre] dans la lutte contre le changement climatique. Megan Lohmann, gestionnaire de projet, réseau Peaks to Prairies

Selon un communiqué de presse du gouvernement de l’Alberta, l'installation de bornes de recharge dans les zones de loisirs des petites communautés contribuera également à stimuler le développement touristique, et à susciter de nouveaux investissements dans la région, tout en réduisant les émissions [des gaz à effets de serre].

Le réseau de recharge Peaks to Prairies utilisera des bornes de recharge fabriquées au Canada par AddÉnergie. Les partenaires du projet ont choisi ATCO Electric, de l’Alberta, pour installer, posséder et exploiter le réseau.

Le projet devrait être achevé d'ici décembre 2019.