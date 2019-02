Pierre Karl Péladeau pourrait relancer Téo Taxi

D’après nos sources, c’est à titre personnel et non en tant que grand parton de Québecor que Pierre Karl Péladeau aurait rencontré des actionnaires de la compagnie qui a dû mettre fin ses activités la semaine dernière, faute de rentabilité.

Pierre Karl Péladeau n’aurait cependant pas encore rencontré le fondateur de Téo Taxi, Alexandre Taillefer, qui a publiquement annoncé la fin des activités de son service de taxi, mardi dernier.

Questionné par Radio-Canada sur cet intérêt du patron de Québecor pour Téo Taxi, Alexandre Taillefer a refusé de commenter la nouvelle, mais a tenu à faire la déclaration suivante : « Le modèle Téo est extrêmement porteur. Je souhaite de tout cœur qu’une équipe aguerrie puisse relancer cet important projet. Je me croise les doigts pour que cette rumeur se concrétise. »

La semaine dernière, le fondateur de Téo Taxi avait lancé un appel au gouvernement du Québec et à d’éventuels investisseurs pour que le patrimoine technologique, les infrastructures de recharge et la flotte de 220 voitures électriques de la défunte compagnie soient préservés et mis en valeur par des intérêts québécois afin d'en faire bénéficier d'autres compagnies d'ici.

La technologie informatique développée par Téo Techno, notamment dans le domaine de la gestion des parcs de véhicules électriques, présenterait en effet beaucoup de potentiel de développement, selon Alexandre Taillefer.

C'est actuellement Investissement Québec qui est le principal créancier de Téo Taxi.