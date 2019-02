Le maire de Val-d'Or défend le prix demandé pour l’acquisition d’une « petite maison »

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, défend le caractère abordable du projet de « petites maisons » sur la rue Sévigny. De nombreux citoyens avaient réagi sur les réseaux sociaux suite au dévoilement du prix demandé pour l'achat de l'une de ces maisons, soit entre 250 000 $ et 270 000 $.

Les promoteurs de ce nouveau projet domiciliaire, la Corporation de développement industriel et la Ville de Val-d'Or, avaient tenu une conférence de presse mercredi dernier pour dévoiler tous les détails du projet.

En plus de répondre à la pénurie d’habitation, l’objectif est d’offrir des habitations abordables pour des familles ayant des revenus « modestes ». C’est ce qu’avait expliqué le commissaire industriel, Jean-Yves Poitras, lors du point de presse.

Or, plusieurs citoyens ont vivement réagi à cette annonce via les réseaux sociaux, jugeant le prix démesuré.

Abordable, selon le maire

Invité à réagir, le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil juge que le prix demandé est raisonnable dans les circonstances.

C’est un concept clé en main, et on pense que dans le contexte qu’on connait aujourd’hui, c’est abordable Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or

Il rappelle que la vente des maisons ne générera « pas de profit » puisque la Ville est un organisme à but non lucratif. Le concept comprend le terrain, une bâtisse, une remise, de l’aménagement extérieur de façade et de chaque côté , rappelle-t-il.

Selon un prospectus distribué par la Ville aux citoyens qui se présentent pour payer leur compte de taxes, la valeur moyenne d’une résidence à Val-d’Or est de 247 000 $.