Les gants d'assaut seront présentés en preuve mardi au procès du policier Montsion

L’agent Daniel Montsion a plaidé non coupable lundi pour homicide involontaire, d'agression armée et de voies de fait graves en lien avec la mort de M. Abdi devant son immeuble du quartier Hintonburg en juillet 2016.

Les gants, dont les articulations sont recouvertes d'épaisses plaques de fibres de carbone, ont fait l'objet d'un examen minutieux après la mort d'Abdi.

Une arrestation qui a mal tourné

Lundi, la Couronne a déclaré devant une salle d'audience bondée que le procès de Montsion est l'histoire d'une « arrestation qui a mal tourné ».

Abdirahman Abdi, un Canadien d'origine somalienne de 37 ans, a perdu tous signes vitaux lors d'un affrontement avec deux agents du SPO, le 24 juillet 2016. Il est mort des suites de ses blessures le lendemain. Selon des proches, l'homme souffrait de problèmes de santé mentale.

Le procureur adjoint de la Couronne, Philip Perlmutter, a qualifié la preuve de « simple » et a réduit le procès à deux questions centrales :

L'accusé a-t-il fait un usage excessif de la force?

L'accusé a-t-il causé la mort d'Abdirahman Abdi?

Mardi, la Couronne rappellera à la barre David Robinson, enquêteur judiciaire de l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario.

M. Robinson a recueilli du sang et d'autres preuves sur les lieux, y compris une clé USB contenant des images vidéo de sécurité dans le hall de l'immeuble d'Abdi.

Abdirahman Abdi, 37 ans, est mort en juillet 2016. Photo : Courtoisie de la famille

Un coup de poing « injustifié »

M. Perlmutter a ajouté que la vidéo montrant en action l’agent Montsion rejoignant son collègue Dave Weir sur les lieux du drame, démontre que les policiers ont fait preuve d'une force excessive lors de l'intervention. Il a précisé qu’Abdirahman Abdi a été frappé plus d'une fois au visage avec un poing fermé. L’agent Montsion n'a pas hésité et portait des gants renforcés , a affirmé M. Perlmutter devant la cour.

La vidéo montre ensuite les policiers Montsion et Weir tirer Abdirahman Abdi en sang sur le sol, où l'accusé lui a ensuite donné un coup de poing dans les jambes et dans le visage. M. Abdi a cessé de bouger peu de temps après , a soutenu M. Perlmutter.

Ce sont ces coups « injustifiés » portés à la tête et au corps d'Abdi qui ont causé sa crise cardiaque mortelle , a déclaré la Couronne lundi.

Soutien communautaire

La mère et le frère d'Abdirahman Abdi, qui ont assisté à l'arrestation, témoigneront également, mais n'assisteront pas au procès. Lundi, plus de 40 membres de la communauté somalienne d'Ottawa sont venus au palais de justice pour manifester leur appui.

Cette affaire dépasse la famille Abdi. C'est une affaire qui touche les Ottaviens de tous les coins de la ville , a déclaré Farhia Ahmad de la coalition Justice pour Abdirahman.

L'activiste et journaliste torontois Desmond Cole, qui a beaucoup écrit sur la discrimination raciale au Canada, était également présent dans la salle d'audience.

Il a dit qu'il était venu soutenir la famille, mais qu'aucun résultat ne ramènerait Abdirahman Abdi.

Nous devons continuer à pleurer et à honorer sa vie, quoi qu'il arrive dans cette affaire, et nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais , a dit M. Cole.

Avec les informations de Robyn Miller