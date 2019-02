Le mauvais temps entraîne des fermetures d'écoles au Québec et au Nouveau-Brunswick

La pluie verglaçante qui s'est abattue sur l'est du pays complique les déplacements sur les routes et force la fermeture de nombreuses écoles au Québec et de la majorité des établissements scolaires du nord du Nouveau-Brunswick.

La prudence est de mise sur les routes, dans les escaliers et sur les trottoirs en raison de la pluie verglaçante des dernières heures sur le Québec et le Nouveau-Brunswick.

La couche de glace de 5 à 10 millimètres, selon les régions, force la fermeture de plus de 200 écoles au Québec, principalement dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, en Mauricie, dans Lanaudière, les Laurentides, le Bas-Saint-Laurent et dans le Centre-du-Québec.

La pluie verglaçante a forcé la fermeture de la majorité des écoles du nord du Nouveau-Brunswick.

Toutes les écoles des Districts scolaires francophones Nord-Est et Nord-Ouest sont fermées.

La prudence est bien entendue de mise sur les routes où les conditions varient de glacées à partiellement glacées, selon Christian Fortin. À Montréal, où le mercure doit atteindre au moins 5° Celsius en journée, les rues et les trottoirs sont glacés, mais les piétons et automobilistes doivent aussi composer avec d'importantes accumulations d'eau et une épaisse couche de gadoue par endroits.

La chaussé est également glacée par endroits sur plusieurs autoroutes et voies rapides, notamment sur l'autoroute 20 entre l'Ontario et la région de Montréal et dans la région de Québec, L'autoroute 50 en Outaouais, la route 132 en Montérégie, la route 125 dans Lanaudière, la route 175 dans la Réserve faunique des Laurentides et l'autoroute 40 en Mauricie et dans la région de Québec sont à surveiller.

Les températures tièdes des dernières heures ne dureront cependant pas. À partir de mardi après-midi, les vents feront chuter la température qui devrait passer sous la barre des -12° au cours de la nuit de mercredi.

De la faible neige est attendue mercredi dans la plupart des régions du Québec.

Dès jeudi, un nouveau cocktail météorologique est attendu sur le Québec.

La fin de semaine s'annonce toutefois ensoleillée à Montréal et Québec, notamment.