Pluie verglaçante : de nombreuses écoles sont fermées au Nouveau-Brunswick

Toutes les écoles des Districts scolaires francophones Nord-Est et Nord-Ouest sont fermées.

Quant au District scolaire francophone Sud, seules les écoles situées à Baie-Sainte-Anne, Miramichi, Richibucto, Rogersville et Saint-Louis-de-Kent sont fermées.

Toutes les écoles du District scolaire anglophone Nord sont aussi fermées. Celles du District scolaire anglophone Ouest situées dans les zones 1 et 2 sont également fermées. Ces zones comprennent notamment les régions d’Edmundston, Grand-Sault, Plaster Rock et Perth-Andover.

Des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur pour toutes les régions du nord de la province, mardi matin.

Environnement Canada prévoit un mélange de neige et de grésil, ainsi que de la pluie verglaçante passagère qui pourrait tomber pendant plusieurs heures.

Les autorités recommandent la plus grande prudence aux automobilistes et aux piétons, car les routes, les trottoirs et les terrains stationnements risquent de devenir très glissants.

Les précipitations devraient cesser dans la soirée, et les températures devraient redescendre rapidement, estime Environnement Canada.