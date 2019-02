Le sénateur Vernon White aimerait réintégrer son poste de chef de police d'Ottawa

Mais il n'est pas encore sûr s'il se lance dans la course, car le processus d'embauche afin de trouver un remplaçant au chef Charles Bordeleau, qui prendra sa retraite en mai, n'a pas encore été annoncé.

Il est possible que la Commission des services policiers d'Ottawa ouvre les candidatures exclusivement aux membres actuels de la force policière, et la présidente Diane Deans a parlé de la nécessité de trouver un chef qui reflète à la fois la diversité de la collectivité et le nouveau visage des services de police.

Tous ces facteurs sont réels et valables , a déclaré M. White.

M. White a ajouté qu'il a aimé être chef de police à Ottawa de 2007 jusqu'à sa nomination au Sénat par le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, au début de 2012, et que le poste lui manque.

Les membres de la Commission des services policiers d'Ottawa rencontrent les responsables des ressources humaines de la Ville pour discuter de la stratégie d'embauche d'un nouveau chef et décideront du processus d'ici la fin du mois.

Avec les informations de Joanne Chianello