Des données sur la criminalité à Sherbrooke rendues publiques sur une carte interactive

Au total, huit catégories de données sont géolocalisées de manière approximative sur une carte. Les accidents de voiture ou encore les cas de conduite avec facultés affaiblies font partie du lot.

Si la date de l'incident est indiquée, le détail de l'événement ne l'est pas. Le nom des délinquants ou des victimes demeureront aussi anonymes.

Les gens pourront voir ce qui se passe dans leur quartier. Ça rend la police de plus en plus transparente et ça va nous aider au niveau de la prévention. Par exemple, les introductions par effraction: la surveillance de quartier pourra aller voir régulièrement ce qui se passe dans différents secteurs dans le but de contrer ce genre d'infractions criminelles , croit le directeur du SPSService de police de Sherbrooke , Danny McConnell.

Depuis vendredi dernier, les données des activités policières de 2016 à 2018 sont en ligne. La carte sera mise à jour chaque mois dans la section « Regard sur la sécurité publique » du site web de la municipalité.

Le directeur du SPS refuse de croire que ce projet pourrait avoir un effet inverse en créant plutôt un climat de peur à Sherbrooke. Au contraire, on voit ça de manière rassurante, car Sherbrooke est une ville sécuritaire. Pour nous, ce n'est aucunement gênant de diffuser ces informations , croit-il.

On a choisi les infractions pour lesquelles les citoyens se questionnent davantage, ajoute-t-il.

Selon le SPS, ce système sera aussi utile pour les organismes communautaires, les étudiants universitaires ou encore les journalistes.

C'est une première étape, il y a encore peu de villes au Québec qui diffusent les données policières sur Internet. À l'extérieur de la province, c'est plus répandu. Notre outil se compare à ce qui se fait à Toronto, Montréal ou Gatineau , explique le chef de section Données et projets spéciaux du SPS, Philippe Paultre.

Le projet de carte interactive en est à ses balbutiements. D'autres fonctionnalités seront ajoutées au cours des prochains mois.