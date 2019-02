Les parents de l’École Rose-des-Vents s’impatientent

Une quarantaine de parents ont assisté à une rencontre mercredi soir avec des représentants du CSF dans l’espoir d’avoir plus d’informations sur l’avancement du projet. Les représentants du CSF avaient toutefois peu de réponses à offrir, au grand dam des parents venus les entendre.

Les représentants du CSF ont rappelé qu’un protocole d’entente sur les négociations a été signé avec la Société immobilière du Canada et le ministère de l’Éducation début janvier, mais que cette étape n'a pas encore été franchie avec les Premières Nations.

Le CSF envisage d'entamer des négociations ce printemps ou cet été sur les aspects financiers de la transaction. La construction de l’école est prévue pour 2021, selon l’organisme.

Des parents critiquent le CSF

Plusieurs parents présents dans la salle ont remis en question la capacité du CSF à négocier avec les différents partenaires dans ce projet. Une mère de famille estime que le CSF devrait embaucher une personne expérimentée pour les accompagner dans ce processus.

Par ailleurs, plusieurs personnes ont aussi demandé au CSF de travailler avec eux en cas de retour devant les tribunaux pour faire avancer le dossier.

En effet, le président de l’Association des parents d’élèves de l’école Rose-des-Vents, Éric Leblanc, envisage de retourner devant les tribunaux pour faire pression sur le ministère de l’Éducation dans ce dossier.

Le président de l'APÉ de l'école Rose-des-Vents, Éric Leblanc. Photo : Radio-Canada / Martin Diotte

On va discuter avec notre conseiller juridique et on va voir si on le fait ou pas. Éric Leblanc, président de l'association des parents d'élèves de Rose-des-Vents

À savoir : En 2015, la Cour suprême du Canada, dans un jugement unanime, a donné raison aux parents de l'école francophone Rose-des-Vents à Vancouver, qui réclamaient, depuis 2010, des services scolaires équivalents à ceux offerts aux élèves anglophones.