Le maire de Val-d'Or rabroue les opposants au registre des armes à feu

Les deux citoyens qui ont pris la parole pour le groupe constitué d’un peu moins d’une dizaine de personnes souhaitaient surtout l’abolition du registre, qu’ils jugent inutile. Nous, on est pour l’abolition du registre des armes à feu, a expliqué le citoyen François Simoneau. On croit que cet argent n’est pas utilisé à bon escient. Ça pourrait aller en santé.

Ce n’est pas la carabine qui va tuer quelqu’un, mais la personne qui est en arrière, qui a les mains dessus. François Simoneau, citoyen

Le citoyen François Simoneau était déçu de la réponse du maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Ils ont reçu une fin de non-recevoir de la part du maire, Pierre Corbeil, qui a expliqué que les élus avaient discuté antérieurement de l’enjeu et qu’ils ne voulaient pas appuyer leurs démarches. Je ne peux pas aller à l’encontre d’une loi. Ce n’est pas une bonne tribune ici, ce serait auprès de nos députés , a déclaré M. Corbeil en entrevue.

Un citoyen a demandé au maire si sa position changerait s’ils revenaient plus nombreux dans une séance ultérieure du conseil municipal, afin de pacter la salle. C’est comme si vous me demandiez, est-ce que je peux "pacter" la salle parce que je ne veux pas remplir le certificat d’immatriculation de mon véhicule? , s’est exclamé M. Corbeil, visiblement agacé par la question.

Une séance du conseil municipal de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

On ne peut pas soutenir la désobéissance civile. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or

On sait bien que monsieur le maire, c’est un libéral , s’est exclamé François Simoneau à sa sortie de la séance du conseil. C’est le parti libéral qui a voulu réimplanter le registre. C’était une cause perdue de venir ici.

Le maire a fait savoir que la démarche du groupe lui semblait arrivée tardivement. On donnait aux propriétaires un an pour s’enregistrer , a-t-il expliqué. C’est simple, rapide, efficace et sans frais [de s’inscrire]. Tant mieux si ultimement, ça pouvait sauver une vie dans l’avenir. Il aurait lui-même enregistré ses armes, a-t-il déclaré lors de la période de questions.

D’autres municipalités de la région ont adopté récemment une résolution pour s’opposer au registre, alors que les MRC de l'Abitibi et du Témiscamingue ont quant à elles réclamé un moratoire d’un an.