Les procureurs fédéraux réclament des documents reliés à l'investiture de Trump

Les procureurs fédéraux de New York ont demandé des documents en lien avec les activités de la journée d'investiture, notamment sur les donateurs, les finances, les contrats, les participants aux différents événements et les séances de photo avec le président.

Selon ABC News, premier média à faire état de l'ordonnance de la cour, la demande émane de la section corruption publique.

Les procureurs veulent notamment savoir si des citoyens étrangers ont fait des contributions au comité d'investiture, ce qui est interdit par les lois fédérales.

L'an dernier, l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et sur une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe Trump, a interrogé plusieurs témoins concernant des contributions totalisant des millions de dollars de donateurs ayant des liens avec la Russie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, selon ABC News.

Le comité d'investiture étudie l'ordonnance et entend collaborer avec les autorités, a indiqué un de ses porte-parole au New York Times.

L'investiture du président Trump est dans la mire des procureurs fédéraux depuis l'an dernier.

L'enquête sur le comité inaugural découle de celle sur Michael Cohen, ex-avocat et jadis homme de confiance de M. Trump. Il a été longuement interrogé par les procureurs du bureau du district sud de New York, d'où émane l'enquête.

En décembre dernier, l'avocat déchu a été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de trois ans pour s'être rendu coupable d'évasion fiscale, avoir menti au Congrès et avoir enfreint les règles du financement électoral.

Dans le cadre de leur enquête, les procureurs cherchent notamment à savoir si le comité a fait de fausses déclarations à la Commission électorale fédérale – l'organe de régulation électoral américain–, selon des sources du New York Times.

D'après ABC News, les procureurs ont aussi été en contact avec des personnes de l'entreprise familiale de Donald Trump.

Récemment, des documents obtenus par ABC News ont montré que le comité avait dépensé plus de 1,5 million de dollars à l'hôtel Trump International à Washington avant l'investiture du président.

Le comité d'investiture était présidé par Thomas Barrack, un proche du président.

Une cagnotte record

Le président Trump avait amassé 107 millions de dollars américains pour les festivités entourant son investiture, soit près du double du précédent record établi par son prédécesseur Barack Obama, huit ans auparavant.

Elles ont pourtant été moins fastueuses que d'autres dans le passé. M. Trump a ainsi participé à trois bals, comparativement à dix pour Barack Obama lors de sa première investiture. Le défilé en l'honneur de M. Trump a également été raccourci pour durer 90 minutes.