Quand le déneigement aide à l'intégration de réfugiés

Arrivé au Canada comme réfugié il y a environ 20 ans, Omar Rahimi a réussi à s'intégrer et à bâtir sa propre entreprise.

Aujourd'hui, il veut redonner au suivant en embauchant des réfugiés pour l'aider à déneiger des propriétés.

Son entreprise Hire A Refugee a développé un partenariat avec les créateurs d'une application de déneigement sur demande appelée OnTheStep.

Selon Omar Rahimi, le déneigement permet aussi d’intégrer plus facilement les réfugiés à la vie économique du pays tout en les initiant à une grande tradition canadienne.

Grâce à ce travail, « ils apprennent l'anglais, se font des amis et de nouvelles connaissances et essaient différents emplois », explique-t-il.

Ces réfugiés gagnent ainsi un peu d’argent. Mais c'est aussi, pour certains, une première expérience dans la neige.

Déblayer la neige est un travail difficile, reconnaît Omar Rahimi, mais « il faut bien que quelqu’un le fasse », observe l'entrepreneur.

Pour le cofondateur d'OnTheStep, Alex Shao, la demande est en plein essor depuis le lancement de l'application en novembre.

À la première neige, on avait environ 40 clients, aujourd'hui on en a plus de 150 et ça ne cesse de grimper.

Alex Shao, cofondateur de l'application de déneigement OnTheStep