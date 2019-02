Ottawa n'écarte pas IBM pour son nouveau système de paye

Le gouvernement fédéral ne disqualifie pas le géant informatique IBM dans sa quête d'un nouveau système de paye pour ses fonctionnaires, et ce, même si l'entreprise est celle qui a mis en oeuvre le système de paye Phénix.

Le gouvernement s'est donné deux ans et 16 millions de dollars pour remplacer Phénix. Les ratés de ce système créent encore des maux de tête à de nombreux employés de la fonction publique fédérale. Certains disent ne pas avoir été payés pendant plusieurs mois ou encore ont vu leur paye être amputée.

L'entreprise IBM a obtenu au moins 227 millions de dollars d'Ottawa pour le système de paye Phénix. L'entreprise n'a pas voulu confirmer si elle tentait d'obtenir le contrat du gouvernement fédéral.

Nous ne commentons pas les offres et les propositions. IBM est un partenaire engagé du gouvernement du Canada , a déclaré une porte-parole par courriel.

La présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, affirme que le gouvernement choisira la meilleure entreprise pour le projet. Elle soutient par ailleurs que le nouveau système devra être prêt dans les plus brefs délais.

Présentement, je ne dirai pas quelles compagnies sont retenues et quelles sont exclues. Nous allons nous assurer de choisir la meilleure compagnie , a-t-elle dit.

Je vais dire qu'on va choisir le meilleur système, la meilleure approche qui va travailler et qui va marcher pour nos fonctionnaires. Jane Philpott, présidente du Conseil du Trésor

La présidente du Conseil du Trésor, Mme Philpott était présente alors que les fonctionnaires testaient un possible nouveau système. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

De son côté, le dirigeant principal de l'information du gouvernement du Canada, Alex Benay, soutient qu'en vertu des politiques en place, le gouvernement ne divulguera pas les fournisseurs en lice. Du même souffle, il affirme qu'IBM n'est pas disqualifié du processus.

Notre processus pour être juste avec tous les fournisseurs est basé sur toutes les mêmes questions, par exemple, à tous les fournisseurs. Donc, démontrez-moi comment votre compagnie fait ''A, B ou C'' et puis vous êtes évalués selon les réponses à ''A, B ou C'', pas par rapport au projet actuel , a-t-il dit.

En octobre, le gouvernement a commencé le processus d'approvisionnement. Des sept fournisseurs à la ligne de départ, il y en a désormais cinq et il pourrait y en avoir encore moins d'ici le printemps.

M. Benay soutient par ailleurs que toutes les entreprises qui sont toujours dans la course ont une présence à l'internationale.

Selon le rapport annuel de l'entreprise pour l'année 2017, IBM respecte ce critère puisqu'elle a une présence dans 175 pays du monde et compte plus de 366 000 employés, si on inclut ses filiales.

« Invraisemblable », selon le syndicat

La fonctionnaire Marie Carmelle Ruel a été l'une des victimes du système de paye Phénix. Pendant des mois, elle a eu des ennuis avec ses avantages sociaux, sa pension, ses informations personnelles, s'est fait trop payé par le gouvernement et a un retour d'impôts qui tarde.

Lundi, elle faisait l'essai des trois prototypes présentés par le gouvernement fédéral dans ses démarches pour remplacer Phénix. En entrevue à Radio-Canada, elle s'étonne que le géant américain ne soit pas exclu.

Ce serait pénible , dit-elle en riant. Je ne sais pas s'ils ont appris de leurs erreurs. Je ne sais pas s'ils seraient prêts à revoir leur plateforme. Personnellement, je souhaiterais qu'on reparte à zéro.

La vice-présidente de l'Alliance de la fonction publique, Magali Picard, estime que le gouvernement fédéral ferait une grave erreur de considérer le géant américain de l'informatique.

Ça me dit qu'on a raison de demander une enquête nationale sur Phénix. Si le gouvernement ne ferme pas la porte à IBM, c'est qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Magali Picard, vice-présidente de l'Alliance de la fonction publique

S'il fallait qu'IBM soit à l'intérieur de ça, je peux vous dire que je serais drôlement étonnée. Suite à l'expérience qu'on vit en ce moment avec Phénix, ce serait invraisemblable qu'IBM fasse partie des joueurs , a-t-elle dit.

Cette dernière ne jette pas la totalité du blâme sur IBM pour les ratés du système de paye Phénix. Selon elle, le gouvernement fédéral n'était pas prêt à lancer le système et l'a fait de toute manière.

Ça devient un demi-mal, il n'en demeure pas moins que ce logiciel-là avait été vendu à d'autres pays auparavant et on connait l'histoire. Donc, c'est plutôt invraisemblable de penser que IBM pourrait faire partie de ces entreprises-là qui viendraient proposer une solution au fiasco qu'ils ont eux-mêmes bâti , affirme Mme Picard.

Les responsables du nouveau système de paye doivent recommander aux décideurs du Secrétariat du Conseil du trésor leur recommandation d'ici le printemps. Une poignée d'entreprises sera considérée.