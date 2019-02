Le portrait officiel de Jim Prentice dévoilé à l’Assemblée législative

L'ancien premier ministre albertain et ex-ministre fédéral est mort dans un écrasement d'avion qui a tué quatre personnes en 2016. L’appareil devait le ramener de Kelowna en Colombie-Britannique vers Calgary où il habitait.

Le portrait officiel montre le défunt premier ministre debout au troisième étage de l'Assemblée législative albertaine, les mains posées sur la rampe de marbre, le regard lointain.

« Son expression et son regard montrent le sens de sa vision », a déclaré Karen Prentice lors d'un discours prononcé lors de la cérémonie. « Il pense à l'avenir et non au passé. »

Le portrait a été peint par David Goatley, un artiste basé en Colombie-Britannique, qui a également réalisé la peinture de l’ancienne première ministre du Canada, Kim Campbell.

« Ce que j’ai essayé de peintre, c’est un homme de pouvoir, mais aussi quelqu’un d’accueillant et de familier », dit-il.

Le portrait officiel de Jim Prentic montre le défunt premier ministre debout au troisième étage de l'Assemblée législative. Photo : La Presse canadienne

Karen Prentice a déclaré que son mari avait choisi l’artiste avant sa mort. La peinture a toutefois été réalisée avec l'aide de sa famille. « Il est mort avant de pouvoir le rencontrer », dit-elle.

Outre les membres de la famille Prentice, le chef de la Première-Nation Alexis, Tony Alexis, la première ministre Rachel Notley, le chef du Parti conservateur uni Jason Kenney et le chef du Parti albertain, Stephen Mandel, ont assisté à la cérémonie.

Hommages à un ancien collègue

Rachel Notley a rendu hommage à l'attachement de son prédécesseur à la réconciliation avec les peuples autochtones et à ses efforts pour mettre fin à la pauvreté des enfants.

Elle a raconté une conversation qu'elle a eue avec Jim Prentice peu après les élections de mai 2015.

Il l’a conseilla de poursuivre son travail afin d’obtenir un règlement avec la bande de Lubicon Lake, un processus qu'il avait rouvert l'automne précédent. La Première-Nation essayait d’en venir avec un accord avec la province depuis 80 ans.

« Il a vu qu’il avait une avenue possible et il m’a conseillé de suivre cette avenue pour laquelle moi-même et beaucoup d’entres-nous sommes très reconnaissants », a-t-elle affirmé.

« Jim Prentice était un homme très intelligent et digne qui inspirait la confiance aux personnes autour de lui grâce à sa grande compétence », a dit quant à lui Jason Kenny qui a siégé à ses côtés au cabinet de Stephen Harper.