Des promoteurs opposés aux propositions sur le logement intercalaire à Winnipeg

Les promoteurs de logements intercalaires ont averti, lundi, le comité d'orientation permanent des biens et de l'aménagement de la Ville de Winnipeg des conséquences de l'adoption d'une motion qui restreindrait la superficie des nouvelles maisons à 45 % de celle du terrain, garage et hangar inclus.

La Ville prévoit de consulter les promoteurs et constructeurs immobiliers avant d’adopter les nouvelles directives.

Toutefois, plusieurs constructeurs et agents immobiliers ont pris les devants et se sont présentés devant le comité de la Ville pour avertir les membres que cette politique exigerait des maisons intercalaires trop petites et trop chères.

Un logement intercalaire implique une nouvelle construction dans un quartier déjà établi.

Selon John Blumberg, agent immobilier à Monopoly Realty, ce changement exigerait des constructeurs de bâtir des maisons que personne ne pourrait vendre.

Le développement intercalaire est bon pour la Ville et les directives proposées le tueraient. John Blumberg, agent immobilier à Monopoly Realty

En envisageant de réduire à 45 % de la superficie du terrain la taille des nouvelles maisons qui y seraient bâties, Winnipeg suivrait les normes déjà en vigueur à Vancouver et Calgary.

Toutefois, la superficie moyenne des lots dans ces deux villes serait plus grande que celle que l’on retrouve dans la capitale manitobaine, ont déclaré, devant le comité, Janelle Brown et Nigel Furgus de Paragon Design Build.

En règle générale, les urbanistes encouragent le développement intercalaire comme moyen d’accroître la densité de population et de réduire les dépenses municipales liées à la construction et à l’entretien de routes et d’infrastructures dans de nouveaux quartiers.

Toutefois, certains résidents regrettent que les maisons intercalaires ne correspondent pas aux maisons existantes.

Le conseiller municipal Kevin Klein a déclaré que la Ville de Winnipeg doit être plus à l’écoute dans ce dossier et être capable de mieux communiquer.

Selon le site internet de la Ville de Winnipeg, le Conseil municipal a confié à l’administration municipale, le 5 décembre 2016, l’établissement d’une stratégie sur les logements intercalaires comprenant : un ensemble de politiques favorisant la construction de logements intercalaires;

des lignes directrices pour la planification et à la conception des logements intercalaires;

une stratégie de communication relativement aux logements intercalaires favorisant un partage d’informations avec les entreprises de construction et les résidents.

De nombreuses villes ont adopté des lignes directrices ou une politique propre aux logements intercalaires. À Winnipeg, il n’y a pas encore de plan d’aménagement urbain pour l’ensemble de la ville.