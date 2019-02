La fin du bison nommé M05 avait provoqué l’ire du public en août dernier.

Parcs Canada avait décidé d’euthanasier l’animal qui s’était aventuré dans des terres de pâturage provinciales, bien loin de l’arrière-pays du Parc national Banff. L’agence fédérale jugeait qu’il commençait à constituer un risque pour le public et le bétail.

Cette décision a été mûrement réfléchie, d’après les courriels récemment obtenus par la Presse canadienne grâce à la loi d’accès à l’information.

Pendant plusieurs jours, les écologistes ont suivi les mouvements du bison grâce à son collier émetteur et à des images satellites. Ils ont tenté diverses façons de le rediriger loin de la civilisation, mais sans succès. En date du 16 août, M05 parcourait en moyenne 15 kilomètres par jour. Il aurait pu atteindre des propriétés privées en moins d’une journée.

Les options pour relocaliser l’animal de force étaient réduites à cause des feux de forêt qui sévissaient à ce moment. Les pompiers utilisaient déjà tous les gros hélicoptères et la fumée rendait le bison difficile à repérer.

Deux employés de Parcs Canada ont trouvé M05 dans un marais et l’ont abattu. La tâche était d’autant plus difficile qu’ils venaient de passer 18 mois à veiller au bien-être des bisons avant de les réintroduire dans le parc.

« C’était un travail difficile et ingrat. Je suis reconnaissante que vous ayez accepté de le faire », leur a écrit Jesse Whittington, un écologiste de Parcs Canada.

D’autres employés de l’agence ont aussi envoyé des messages de soutien à leurs collègues de l’Alberta.

« On veut juste vous transmettre notre sympathie après ce qui a dû être une décision agonisante », disait une note adressée à Karsten Heuer, le gestionnaire du projet de réintroduction du bison à Banff.

Deux bisons étaient partis explorer des zones à l'extérieur du parc national Banff. Photo : Parcs Canada

Un autre bison, M19, était lui aussi en cavale hors du parc lorsque son confrère a été tué. Il se trouvait cependant plus loin de la civilisation et ne préoccupait pas autant les experts. Il a été capturé et relocalisé trois jours plus tard.

Les courriels obtenus par la Presse canadienne révèlent que Parcs Canada a prudemment choisi tous ses mots pour expliquer l’évènement sans s’attirer les foudres de la population. La stratégie recommandait entre autres d’éviter le jargon et les répétitions qui les faisaient paraître comme « des sans-cœur ». Elle a eu un succès limité.

Un projet de réintroduction précaire

Les bisons qui parcouraient les plaines canadiennes par millions ont frôlé l’extinction en l’espace d’une vie humaine. Plusieurs facteurs, dont la chasse excessive, les ont fait disparaître complètement à Banff au 19e siècle.

Parcs Canada a élaboré un plan de longue haleine pour les y réintroduire. Leur programme a franchi une étape majeure, le 29 juillet dernier, quand 31 bisons ont été relâchés dans la vallée de Panther.

La harde compte maintenant 34 animaux. Elle semble bien survivre à l’hiver, ce qui était une des principales inquiétudes des chercheurs.

« Même si [on] a eu de sérieux défis, ça se déroule de façon fantastique dans l’ensemble », croit Bill Hunt, gestionnaire de la conservation des ressources à Banff.