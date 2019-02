Une brèche d'aquifère coûte 10 M $ à la ville de Vancouver

Une compagnie italienne et ses deux directeurs font chacun face à quatre accusations pour avoir ouvert une brèche dans un aquifère en septembre 2015. Les réparations de la brèche dans le quartier résidentiel de Kerrisdale à Vancouver ont coûté plus de 10 millions $ à la ville.

Les deux directeurs, Armando et Tommaso Mascetti, ne se sont pas présentés en cour provinciale la semaine dernière et n’ont pas envoyé d’autres représentants de leur entrerprise Geoenergia Projects Inc.

« Le foreur n’a pas pu arrêter le débit d’eau, a quitté le chantier, a pris son équipement et est parti », dit Paul Mochrie, directeur adjoint de la Ville de Vancouver.

L'entreprise a fermé ses portes à Vancouver peu après l’accident sur un chantier résidentiel de la rue Beechwood et les directeurs seraient retournés en Italie.

Armando Mascetti, directeur de Geoenergie, fait face à plusieurs accusations pour avoir percé un aquifère dans un quartier résidentiel de Vancouver. Photo : Vidéo de Geoenergie

Les accusations déposées contre l'entreprise et ses directeurs en vertu de la loi sur le régime des eaux de la Colombie-Britannique comportent la possibilité d’amendes de 200 000 $ et de six mois en prison.

Brèche causée lors de l'installation d'un système géothermique

Le propriétaire de la rue Beechwood, Lin Liu, voulait faire construire une grande maison avec un système de chauffage géothermique. Geoenergia a été embauché pour son installation qui nécessite d'enfouir des tuyaux profondément pour pouvoir récolter la chaleur de la terre.

Pour réparer les dégâts de la brèche et contenir l’aquifère qui déversait environ deux millions de litres par jour pendant des mois, la municipalité a dû faire appel à des entrepreneurs privés.

Plusieurs puits ont été creusés pour atténuer la pression et sceller la brèche. Les travaux ont finalement été achevés en juillet 2017, presque deux ans plus tard.

La province allègue que Geoenergia n’avait pas les compétences pour installer un système géothermique.

Selon le procureur de la Couronne James Cryder, le procès ira de l’avant, mais tout ce que la province peut espérer est d'empêcher que l'entreprise travaille à nouveau en Colombie-Britannique, dit-il.

La Ville de Vancouver argumente pour sa part que le propriétaire a l'ultime responsabilité du coût des réparations.

Elle a de ce fait ajouté 4 millions de dollars aux impôts de la propriété de la rue Beechwood et a lancé une poursuite de 6,5 millions de dollars contre M. Liu.

Cependant, les impôts fonciers de la propriété n’ont pas été payés depuis 2016 et la Ville n’a aucune communication avec M. Liu depuis plus d’un an.

« La propriété pourrait être vendue pour payer les impôts d’ici novembre, si le propriétaire ne rembourse pas les arriérés », soutient dit Jag Sandhu, un porte-parole de la Ville, dans un communiqué.

La propriété de 2,7 millions de dollars appartient toujours à M. Liu.

Malgré plusieurs tentatives, CBC n’a reçu aucune réponse de M. Liu ou des représentants de Geoenergia.

D'après un texte de Majoula Dufresne