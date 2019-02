Les municipalités attendent leur part des ventes de cannabis

« Nous, on veut le 25 % que le gouvernement fédéral a indiqué l'an passé au mois d'octobre ou novembre », affirme le directeur général du SUMA, Jean-Marc Nadeau.

Dans une entente conclue entre Ottawa et les provinces en 2017, la taxe d’accise fédérale sur le cannabis destiné aux provinces est passée de 50 à 75 %. La décision du fédéral est dans le but qu’une part de ce montant soit destiné aux villes.

« On veut un partage qui est équitable pour tout le monde, parce qu'au niveau de l'application de la loi, au niveau des programmes qui sont imputables aux municipalités, c'est important d'avoir l’argent pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation où il y a un passement de responsabilités aux municipalités de la part du gouvernement provincial », ajoute M. Nadeau.

Le SUMA et le village d'Aberdeen ont présenté une résolution demandant à ce que la province « développe et mette en place immédiatement un accord sur le partage de la taxe d’accise sur le cannabis, en collaboration avec le SUMA et l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan », indique le document présentant les résolutions.

Le directeur général du SUMA soutient que les municipalités urbaines subissent déjà des coûts liés à la vente du cannabis, notamment en matière de dépenses liées à la formation de policiers.

Selon le maire de Saskatoon, Charlie Clarke, sa ville aurait déjà dépensé 100 000 $ à cet effet.

En réponse à la résolution de SUMA, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, dit aux municipalités de ne pas s'attendre à des transferts d'argent de la vente du cannabis. Il soutient qu'il n'y a tout simplement pas assez d'argent découlant de ce secteur.

Les municipalités urbaines disent qu’elles développent en ce moment une stratégie sur le cannabis qui sera présentée en mars.

La viabilité des municipalités au coeur du congrès

Le congrès suivra la thématique de viabilité des municipalités. Selon Jean-Marc Nadeau, la priorité du congrès du SUMA est de « d'aider [les municipalités] à devenir plus viables. »

Un total de 10 résolutions seront présentées pendant le congrès à Saskatoon, dont le financement du service d’ambulances aériennes STARS, l’adoption et l’application d’un code d’éthique dans les municipalités, l'examen des coûts des services de la GRC pour les municipalités de la Saskatchewan.

La Village de Gravelbourg a soumis une résolution afin que les municipalités « puissent financer les coûts de gestion de leurs infrastructures municipales à l’aide de bingos et d’autres événements de jeux similaires, notamment pour compenser les coûts dans les plus petites localités. »

La municipalité de La Ronge veut que la province perçoive une taxe supplémentaire sur l'alcool pour permettre aux villes de composer avec les problèmes liés à l'alcoolisme.

Une résolution a été proposée pour travailler avec l’Association de véhicules tout-terrain de la Saskatchewan afin de faire pression sur le gouvernement provincial pour créer un processus d'enregistrement.

« Un processus d'enregistrement permettrait à la province de rendre obligatoire la formation à l'utilisation de VTT, ce qui augmenterait la sécurité des opérateurs et leur utilisation responsable, tout en minimisant les blessures et les dommages aux terres publiques, » indique la résolution.

Avec les informations d’Omayra Issa et de CBC News