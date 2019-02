Il s’agit d’une campagne nationale de prévention en matière de sécurité à proximité des autobus scolaires.

Pour Autobus Maheux, membre de la Fédération des transporteurs par autobus, cette campagne est primordiale.

La campagne de sécurité est là notamment pour rappeler aux automobilistes qu’on a besoin de leur collaboration. Le principal danger dans le cadre du transport scolaire, c’est autour de l’autobus et non à l’intérieur. Il y a eu des sujets d’actualité récemment qui sont pertinents et qui vont continuer de l’être, mais reste que le principal danger est autour pour la sécurité des élèves et sur la route , indique le directeur de la division Val-d’Or-Malartic, Nicolas Maheux.

Nicolas Maheux, d'Autobus Maheux Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La campagne s’étend sur deux semaines, comme l’explique le sergent Jean-Raphaël Drolet, coordonnateur de la division locale de police communautaire du poste de Val-d'Or de la Sûreté du Québec.

Les gens ont tendance à se demander pourquoi on fait ça en février, pourquoi pas à la rentrée des classes. Bien c’est parce qu’il y a déjà de la sensibilisation qui se fait en septembre et on veut répéter le message, rappeler aux automobilistes d’être vigilants, surtout en février. Vous savez, avec la neige, la glace, les bancs de neige à proximité des arrêts scolaires, on veut relancer un message , affirme-t-il.

Des enfants de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois ont remis des dépliants aux automobilistes lundi avant-midi.