Un chef d’entreprise aide le refuge qui l’a accueilli quand il avait 14 ans

Le chef d’entreprise dit avoir le sentiment de rendre la pareille à l’organisme, qui était là pour lui au moment où il en avait le plus besoin. Je me sentais en sécurité au foyer Kiwanis. À l’époque, c’était ce qui comptait le plus pour moi , dit-il.

Je me souviens que le foyer Kiwanis était un endroit confortable. Je n'en garde que de bons souvenirs. Mike de Palma, ancien occupant du foyer Kiwanis de Victoria

Mike de Palma n’avait que 14 ans quand il a dû quitter sa famille. Mon grand frère était déjà parti à mon âge, explique-t-il. Malheureusement, la situation était mauvaise à la maison. Un ami m’a alors parlé du foyer Kiwanis.

Le foyer lui a offert un lit et un repas et lui a permis de se confier à des adultes. Selon Mike de Palma, c’était tout ce dont il avait besoin pour un nouveau départ dans la vie : Ils m’ont donné la stabilité. J’ai ensuite vécu dans un foyer de groupe, j’ai travaillé chez McDonald’s puis j’ai trouvé un appartement.

Un jour, Mike de Palma a tenté sa chance dans la maçonnerie. J’ai découvert un métier dans lequel j’étais bon et j’étais utile, explique-t-il. Ça m’a donné envie de travailler de plus en plus fort pour atteindre des résultats.

Le refuge Kiwanis Emergency Youth Shelter de Victoria héberge une dizaine de jeunes âgés de 13 à 18 ans qui ne s'estiment plus en sécurité chez eux. Ils peuvent rester au refuge jusqu'à sept nuits et bénéficier de trois repas par jour, d'une douche, de produits de toilette et de nouveaux vêtements, le temps de trouver une solution durable. Pour en savoir plus, contacter la Victoria Youth Empowerment Society au 250 386 8282.

Le Club Kiwanis de Victoria, qui finance le foyer, a obtenu une bourse de 40 000 $ de la Victoria Foundation en décembre dernier pour refaire les fondations du bâtiment centenaire et le drainage du terrain. Elle y a ajouté 15 000 $.

L’association a contacté Flintstones Construction sans savoir que son président-directeur général était un ancien résident. David Poje, qui coordonne le projet de rénovation pour le Club Kiwanis de Victoria, dit avoir été très surpris quand Mike de Palma lui a raconté son passé.

En raison du caractère sensible de la situation des jeunes du refuge, nous ne sommes jamais en contact direct avec eux. David Poje, membre du Club Kiwanis de Victoria