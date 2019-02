Des affiches islamophobes dans des abris d'autobus à Trois-Rivières

L'affiche en noir et blanc dont on ignore l'auteur fait état d'une dizaine de « richesses que l'islam nous apporte ».

Le message mentionne ensuite la décapitation, le viol, les violences sexuelles, la pédophilie, les meurtres religieux et l'oppression des femmes.

On y invite les gens à communiquer avec leur député pour protéger les enfants.

Une affiche collée à l'intérieur d'un abri bus de Trois-Rivières porte un message islamophobe. Photo : Radio-Canada

Les affiches ont rapidement été arrachées par Simon Tanguay, un étudiant du cégep de Trois-Rivières qui prenait l'autobus au terminus jeudi dernier.

Je trouvais ça choquant. C’est quand même de la haine qui est gratuite. Simon Tanguay

Il a tenu à dénoncer la situation sur les médias sociaux.

Il a aussi contacté les députés caquistes de Trois-Rivières et de Champlain, Sonia LeBel et Jean Boulet, pour les informer de la situation, particulièrement dans le contexte où le premier ministre avait affirmé, avant de se rétracter, qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec.

De l’avis de Simon Tanguay, l’islamophobie n’est pas encore abordée de manière suffisamment sérieuse.

On n’est peut-être pas la population avec le plus grand taux d’immigration, mais on a quand même une minorité ici, indique-t-il. Je trouve essentiel que cette minorité-là se sente incluse et en sécurité. Ce n’est pas en affichant des messages comme ça qu’on va atteindre cet objectif-là.

De l'avis de Simon Tanguay, il est « atroce » que quelqu'un puisse apposer des affiches à caractère haineux dans les lieux publics. Photo : Radio-Canada

Le codirecteur de l'Observatoire sur la radicalisation et les crimes violents, David Morin, croit lui aussi qu'il s'agit d'une preuve qu'un courant islamophobe existe bel et bien au Québec.

Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, parce que dans les dernières années, ça arrive de plus en plus souvent , note-t-il.

Le service de police de la Ville de Trois-Rivières n'a pas reçu de plaintes officielles concernant ces affiches.

Par ailleurs, même s'il ne s'agit pas d'un acte criminel, les services policiers prennent ce genre de message au sérieux.

Une équipe d'enquêteurs de la police de Trois-Rivières, en partenariat avec la Sûreté du Québec, ont à l'oeil les groupes d'extrême droite pour prévenir de possibles actes de violence.

Avec les informations d'Amélie Desmarais