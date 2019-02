Pénurie de foin chez les producteurs de l’Abitibi-Témiscamingue

Le foin devient une denrée plus rare, ce qui fait augmenter les prix.

Le manque de foin n’est pas une surprise pour le Syndicat des producteurs de bovins d’Abitibi-Témiscamingue.

On savait qu’on avait eu un gros gel, surtout au niveau du Témiscamingue [où il n’y a pas beaucoup] de neige, qui est très néfaste pour nos cultures fourragères, spécialement le foin. Après ça, on a eu un printemps froid, un été sec. Je vous dirais que ça fait au moins depuis le mois de juin l’année passée qu’on voyait venir une problématique à ce niveau-là , indique le président de l’organisme, Stanislas Gachet.

Selon lui, plusieurs personnes ont pu s’y préparer.

En premier, on essaie toujours quand même d’avoir une petite réserve sur les fermes, après ça, c’est sûr qu’il y a aussi des aliments de substitution, on peut prendre des céréales, on peut les alimenter avec éventuellement de la paille puis du grain, comme du maïs ou de l’orge, mais le premier plan qu’on applique en général dans ces années-là, c’est qu’on trie un petit peu plus fort les animaux, c’est-à-dire que ceux qui sont moins productifs, on les envoie à la réforme pour éviter de les nourrir pour pas grand-chose ou rien , explique Stanislas Gachet.

La propriétaire du Centre équestre Chez Mylou, à Rouyn-Noranda, Mylaine Trudel, a 27 chevaux à nourrir.

Mylaine Trudel, du centre équestre Chez Mylou, a 27 chevaux à nourrir au foin. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Les températures très froides des dernières semaines ont eu un impact sur ses réserves de foin.

J’achète toujours mon foin au début de l’été. C’est sûr que plus il fait froid, plus les chevaux mangent. C’est leur façon de se tenir au chaud. Ça peut arriver que j’en aie besoin d’ici la fin de l’année , précise Mylaine Trudel.

Les producteurs laitiers et bovins recherchent tous une certaine qualité de foin qui répond aux exigences de leurs troupeaux.

Une année normale, une belle ronde de 4 par 5, ça se détaille environ à 25 à 30 $. Des années comme cette année, ça monte jusqu’à 35 à 40 $ , soutient Stanislas Gachet.

Il est tout de même confiant pour la prochaine année, puisque l’épaisseur de la neige protège davantage les plantes du gel.