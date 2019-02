Nouveaux médicaments contre le cancer : les coûts explosent

Patrick Emery est la preuve des avantages des nouveaux médicaments dans la lutte au cancer.

Fin 2015, on lui diagnostique un cancer du poumon, un deuxième après celui de la gorge qui l'avait frappé 10 ans plus tôt.

« Les chances de survie étaient faibles parce que c'était un cancer de stade 4 », se rappelle M. Emery. « Quand j'ai rencontré le médecin, je pensais qu'il me proposerait des soins palliatifs. »

Mais l'oncologue Elie Kassouf, du Centre hospitalier régional de Lanaudière, pense avoir trouvé une solution et lui offre d'essayer un nouveau traitement à l'Afatinib. Il s'agit d'une thérapie ciblée contre une mutation génétique activatrice du cancer.

Son cancer du poumon a pour l'instant disparu.

L'oncologue Elie Kassouf et son patient Patrick Emery. Photo : Radio-Canada

Patient d’exception : hausse fulgurante des coûts

D'abord payé par le fabricant, le traitement de Patrick Emery a ensuite été payé par le programme du Patient d'exception de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Depuis son intégration au régime général d’assurance médicaments, en 2005, cette mesure permet de payer de façon exceptionnelle certains médicaments lorsqu’ils constituent, par exemple, un traitement de dernier recours.

Ces traitements innovateurs augmentent beaucoup la survie et la qualité de vie, mais le coût est important. Le Dr Elie Kassouf, oncologue

De 2012 à 2017, le nombre de bénéficiaires du programme du Patient d'exception a augmenté de 56 %, passant de 19 681 à 30 781. Et les coûts ont explosé, dans la même période, passant de 87 à 272 millions de dollars.

Pourtant, environ le quart des 47 000 demandes de Patient d'exception ont été refusées en 2017.

« Le gouvernement doit s'assurer que les citoyens ont toutes les chances de vivre. S'il faut payer pour des médicaments d'exception, je pense qu'on doit le faire », affirme Patrick Emery.

Cri d’alarme des hôpitaux

Les établissements du réseau de la santé sont aussi touchés par l'arrivée de ces nouveaux médicaments, dont l'immunothérapie.

« Depuis trois ans, on est dans une révolution », affirme l'oncologue Jacques Jolivet de l'Hôpital Laurentien, à Sainte-Agathe-des-Monts.

« C'est une bonne nouvelle pour les patients, mais une mauvaise nouvelle pour les gouvernements », résume le médecin.

L'oncologue Jacques Jolivet s'inquiète lui aussi de la hausse des coûts de traitements. Photo : Radio-Canada

Une douzaine d'établissements ont d'ailleurs lancé un appel à l'aide dans leurs rapports financiers de mi-année.

Au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), on évoque un déficit de 6,8 millions lié à « l'augmentation des coûts pour les médicaments oncologiques ».

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides évoque « un dépassement budgétaire de 6,7 millions » lié aux mêmes produits.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches et celui de Montérégie-Centre se disent aussi inquiets de la progression des coûts de ces médicaments.

Partage inéquitable avec les hôpitaux?

Le Dr Jolivet affirme que les fabricants versent à Québec des ristournes lors de l'achat de ces médicaments. « Ça reste au ministère de la Santé, mais ça force les établissements à faire des déficits qui sont fictifs », affirme l'oncologue. Il martèle que Québec doit rectifier le tir.

Au-delà des coûts, il est clair que, pour les médecins, l'apparition de nouveaux médicaments hors de portée est frustrante.

Même lorsqu’approuvés par Santé Canada, il peut s'écouler plusieurs mois voire des années avant que le Québec décide de les payer.

On a des patients pour qui on aurait de très bons médicaments, mais on ne peut pas leur donner. Alors souvent on est dans une période grise. Le Dr Jacques Jolivet, oncologue

Une frustration partagée par cinq oncologues consultés dans la préparation de ce reportage.

« On se sent comme un enfant qui veut des sucreries, alors que le magasin est fermé. On les voit, mais on ne peut pas les toucher! » illustre Elie Kassouf.

De nouveaux types de médicaments et d’interventions apparaissent constamment. Les dilemmes sur leur paiement risquent donc de se multiplier dans les années à venir.