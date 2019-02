Un cours en ligne pour mieux prévenir les commotions cérébrales

La Faculté de kinésiologie de l'Université de Calgary offrira dès le 8 avril prochain, un cours en ligne gratuit de sept semaines pour améliorer la prévention, la détection et la gestion des commotions cérébrales.

Déjà ouvert à l’inscription, ce cours, appelé MOOC, pourra être accessible aux sportifs, aux parents, aux entraîneurs, aux enseignants et aux professionnels de la santé. Aucune condition préalable n’est requise pour l'inscription.

Le cours est le fruit d'un partenariat entre l'Université de Calgary et l'Université Laval.

Le Dr Pierre Frémont de la faculté de médecine de l'Université Laval, explique que le but de l’initiative est de joindre tous ceux qui ont un intérêt [ pour le sujet de la commotion cérébrale ] et les aider à mettre en place la bonne façon de prévenir et identifier les lésions cérébrales.

Ce cours démystifie la commotion cérébrale Kathryn Schneider, professeure assistante au centre de recherche sur la prévention à la faculté de kinésiologie de Calgary

Un cours comme celui-ci ouvre la possibilité de joindre des gens au-delà des réseaux officiels d'organisations sportives de haut niveau et de les aider à mieux faire en matière de gestion de cette blessure , ajoute le Dr Frémont.

L'Université de Calgary décrit les commotions cérébrales comme un problème de santé publique. Un Canadien sur cinq déclare avoir subi une commotion liée au sport au cours de sa vie, et environ un jeune sur 10 subit une commotion liée au sport chaque année.

La Dre Penny Werthner, doyenne de la Faculté de kinésiologie de l'Université de Calgary, espère influencer les politiques publiques à travers le monde.

Le MOOC aura un impact significatif sur l’éducation aux commotions cérébrales, et il conduira à une santé publique positive dans les communautés locales, provinciales, nationales et internationales , croit-elle.

Connexion avec l'Université Laval

Pour offrir ce cours, Kathryn Schneider, professeure assistante au centre de recherche sur la prévention à la faculté de kinésiologie, travaille avec le Dr Pierre Frémont, qui a déjà enseigné le MOOC.

Depuis 2016, l’Université Laval a proposé à quatre reprises ce cours en français, et au total, plus de 8 000 personnes ont terminé le programme.

Pour avoir le même résultat en Anglais, il fallait pouvoir travailler avec une université anglophone Dr Pierre Frémont de la faculté de médecine de l'Université Laval

Le Dr Frémont affirme que l'Université de Calgary est un des leaders mondiaux dans la recherche sur les commotions cérébrales, et c’est la raison pour laquelle elle a été choisie, pour cette collaboration.

Selon Dr Keith Yeates, directeur du programme intégré de recherche sur les commotions cérébrales de l'Université de Calgary, cette collaboration représente aussi une avancée non négligeable en matière de sensibilisation et d'éducation du public sur les commotions cérébrales.